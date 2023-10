Kiko Rivera recuerda, un año después, el episodio que casi termina con su vida

El hijo de Isabel Pantoja ha echado la vista atrás para recordar el susto que marcó un antes y un después en su vida y que casi termina matándole.

Hace un año, Kiko Rivera sufría un ictus y se enfrentaba a uno de los momentos más complicados de su vida. El hijo de Isabel Pantoja era ingresado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla el 20 de octubre de 2022 dejando a todos sus familiares más que preocupados ante la gravedad del asunto. Fue tal el susto que se llevó el DJ, que desde entonces ha hecho todo lo posible por mejorar sus hábitos y llevar una vida más saludable.

Desde entonces, la vida de Kiko Rivera ha cambiado mucho, y ahora, 365 días después de ese susto, el DJ ha querido echar la vista atrás y recordar ese momento que tanto le marcó. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, en las que ha compartido con todos sus seguidores una fotografía acompañado de un bonito texto en el que reflexionaba sobre todo lo que ha pasado.

Kiko Rivera volvió a nacer hacer 365 días

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 🎧Kiko Rivera🎧 (@riverakiko)

Acompañando a esa imagen de sí mismo que Kiko Rivera publicaba en sus redes sociales, el DJ ha incluido un emotivo texto: "Esta vida hace un año me golpeó hasta que casi me la quitó, pero como fénix entre cenizas renazco y todo el pasado a un lado se quedó. Ahora creo, desde el corazón que he vuelto a nacer, jugué mis cartas y tocó perder, cargo la culpa me toda aprender. Hoy el sol brilla y yo lo puedo ver, viejos errores no cometeré...".

"Hoy se cumple un año desde que me dio el ictus... Gracias a la vida por darme esta segunda oportunidad", terminaba escribiendo Kiko Rivera, que ha reconocido como el ictus que sufrió le hizo sentar la cabeza.

El post de Kiko Rivera no ha tardado en reunir multitud de 'me gusta' tras su publicación, y también ha acumulado multitud de comentarios, tanto por parte de sus seguidores como de rostros famosos como pueden ser Rafa Mora o Luis Rollán.

Así ha cambiado la vida de Kiko Rivera en un año

Tras el difícil momento que vivió Kiko Rivera, el DJ tomó la decisión de abandonar su época televisiva y centrarse en una nueva etapa en como streamer en Twitch, donde el hijo de Isabel Pantoja aprovecha para contar curiosidades sobre sus días y también para hablar sobre la importante pérdida de peso que ha tenido.

Algunos de los importantes cambios a los que se ha enfrentado Kiko tienen mucho que ver con su vida antigua, como son dejar de fumar, reducir el consumo de alcohol y hacer ejercicio a diario, unos cambios que está llevando a cabo con regularidad, aunque de vez en cuando se da un capricho: "He cambiado mucho, pero si hay una reunión familiar o con amigos, tampoco pasa nada por tomarse alguna copa".

De hecho, uno de sus grandes apoyos en esta difícil transición ha sido su mujer, Irene Rosales, y sus tres hijos, quienes han llenado el vacío que dejaban su madre, Isabel Pantoja, y su hermana, Isa Pantoja, con quienes se ha distanciado mucho en lo últimos meses, hasta el punto de no acudir a la boda de su hermana con Asraf Beno el pasado 13 de octubre.