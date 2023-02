Kiko Rivera pone la puntilla a su madre invitando a 2 enemigas suyas a su cumple

Ya no es solo que el dj no celebre nada con su propia familia nuclear, sino que al margen de Isabel e Isa Pantoja lo hace es invitar a las enemigas públicas número uno y dos de la cantante.

Kiko Rivera no pudo empezar peor su 39 cumpleaños. El hijo de Isabel Pantoja sufrió un cólico nefrítico que le obligó a ir a Urgencias de madrugada y, todavía dolorido, confesaba que no pensaba hacer "gran cosa" para celebrar un día tan especial: "Me conformo con tomarme un trozo de tarta con mi mujer y mis niñas".

Sin embargo, sus planes cambiaron una vez pasaron los fuertes dolores y, como estaba previsto en un principio, organizó un fiestón para soplar las velas rodeado de sus seres queridos. Una celebración que tuvo lugar el sábado por la tarde noche en un local cercano a su domicilio en Castilleja de la Cuesta, Sevilla, y en la que Kiko no dudó en ponerse de nuevo detrás de la mesa de mezclas para "regalar" a sus invitados una sesión musical muy especial con sus temas más populares.

Un cumpleaños en el que, además de sus mejores amigos (como Rafa Mora, Albert Novo o su compadre y representante, Fran) llamó especialmente la atención la presencia de su primo, José Antonio Canales Rivera, con el que cada vez tiene una relación más especial, y de dos de las archienemigas de su madre: Sylvia Pantoja y Begoña Gutiérrez.

Tanto la prima de Isabel Pantoja, que se ha convertido en uno de sus azotes públicos al criticarla abiertamente en sus últimas intervenciones en televisión, como su exproductora (que recientemente ha cargado contra la tonadillera acusándola de incumplir el acuerdo al que llegaron para ser ella la promotora de su gira por EEUU y ha revelado alguno de sus secretos ocultos, como que es adicta a comprar en la teletienda de madrugada) acudieron al cumpleaños, derrochando complicidad con un Kiko que, lejos de su intención de retomar su relación con su madre, se mostró de lo más feliz con Sylvia Pantoja y Begoña Gutiérrez.