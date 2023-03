El destinatario de la canción de Shakira y Karol G pone a Pablo Motos en órbita

Tanto se ha hablado de la persona a la que irían dirigidos los beef del último tema de las cantantes colombianas que hasta Trancas y Barrancas se quedaron atónitas con la cruda realidad.

En medio del huracán provocado por la canción TQG, Karol G. aterrizó este martes en El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3 para revelar toda la verdad sobre la creación del tema que se ha convertido en uno de los más polémicos de la cantante en colaboración con Shakira.

Si bien el debate estaba servido tras la publicación de Te felicito, Monotonía o Music Sessions #53, Karol y Shakira han arrasado con su tema en el que muchos han encontrado un nuevo mensaje dedicado a Gerard Piqué.

"Me he reído mucho pero al final del día es un dueto de dos mujeres poderosísimas, hemos elevado el género femenino a otro nivel, ese debería ser el verdadero debate", reivindicó la cantante en el plató de Trancas y Barrancas.

Karol G pensó que su canción sería perfecta para Shakira

"Cuando hago la letra decido que es una canción para mí, personal, no quería más polémica como lo que pasó con MAMIII. Cuando me entero de lo que está pasando Shakira creo que tengo la canción perfecta para ella. Le mostré la canción y le encantó", explicó la cantante a Pablo Motos para añadir que "me dijo que sentía mucho la letra, me pidió que le dejara entrar en el segundo verso que es con el que más identificada se sentía y así fue".

Muy sincera, Karol reconoció que fue Shakira la que eligió el momento en el que la canción iba a ver la luz: "Iba a salir la canción el año pasado pero me dijo, espérate a que salga la canción con Bizarrap. Ella quería sanar algo de su vida en forma de canción".

Piqué no es el único destinatario de la canción de Karol G y Shakira

Aunque muchos insisten en que la canción va dedicada a Piqué, Karol acabó con la polémica explicando que no hay un único destinatario: "Ya hubo una canción muy clara por parte e ella. En este caso ella se sintió identificada con la canción, en mi caso también representó un momento específico de mi vida. Sacarla no es para molestar a nadie, las artistas hacemos eso, canciones de vivencias personales".

Aprovechando su paso por España, Karol quiso agradecer el apoyo incondicional que su padre le ha dado desde que decidió dedicarse a la música: "Papás, en serio, apoyar a los hijos, el éxito de mi carrera es porque mi padre creyó en mí siempre".

En cuanto a sus fotografías en Instagram, en las que sale sin ningún tipo de filtro ni retoque, la cantante defiende la naturalidad para sentirse bien con una misma: "Por mucho tiempo yo le hacía retoques a las fotos para que se vieran increíbles, una vez me tomaron una foto en la playa y no me veía como en las fotos de Instagram".

Sin duda declaraciones muy esperadas y con mucha carga que este martes le valieron a Pablo Motos para anotar los mejores registros combinados de El Hormiguero de Antena 3 desde hace más de un mes, con datos de 19.7% de cuota de pantalla y 2.989.000 espectadores.