Alsina desvela a Pablo Motos en Antena 3 un feo que le hizo Pedro Sánchez

El director de "Más de uno", de Onda Cero, ha pasado por "El Hormiguero" donde ha valorado la ausencia del presidente del Gobierno en su programa de radio durante toda su legislatura.

Para celebrar el Día de la Radio, una de las voces por excelencia de los medios españoles se escuchó ayer en los micrófonos de El hormiguero. Carlos Alsina visitó el plató de Pablo Motos en horario de máxima audiencia para hablar sobre su extensa trayectoria y desvelar algunos de los secretos sobre su éxito al mando de Más de uno, de Onda Cero.

El periodista aprovechó la entrevista para contar cómo es dirigir un programa que comienza a las seis de la mañana, destacando la labor previa que esto conlleva: "Hay que hacer muchas cosas antes de ponerte en un micro a las seis. Cosas de tu vida y estar enterado de lo último. Mientras duermes pueden pasar muchas cosas o al menos dos y hay que leer la prensa, cosa que a mí me encanta", explicaba con una sonrisa.

Alsina, sobre el plantón de Pedro Sánchez: "Hay una falta de valor a la palabra"

Carlos Alsina es especialmente reconocido por sus incisivas entrevistas a políticos, de todas las formaciones políticas, y por su monólogo inicial, en el que cuenta en dos minutos un resumen de la actualidad política. Debido a ello, es habitual que sea criticado duramente con todo tipo de calificativos: "Me dicen de todo. Ahora me dicen para hundirme que soy 'moderadito', es lo peor. Para el que lo dice, que no sabe español, significa que eres tibio", argumentaba el periodista.

Las entrevistas políticas de Carlos Alsina #AlsinaEH pic.twitter.com/uiocWy3UT5 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 13, 2023

Motos se sorprendía de cómo la audiencia parecía olvidar en ocasiones que Alsina siempre ha dado su punto de vista sin importar quién fuera el blanco de su análisis: "Ahora le das caña a Pedro Sánchez, pero no se acuerdan de lo que decías de Mariano Rajoy", daba pie Motos. El presentador de Más de uno comentaba al respecto: "Rajoy vino unas cuantas veces siendo presidente del Gobierno. Él sí. Y siempre me pasaba una cosa. Tenía la impresión de que no le sacaba nada. Esa frustración. Pero siempre había un momento en la conversación que a mí ni se me había pasado por la cabeza y era la comidilla de la semana".

Alsina analiza la actitud de Pedro Sánchez ante los medios

"Me parece una anomalía que el presidente de Gobierno de mi país cuando lleva tres años y medio de legislatura solo ha hecho entrevistas en una cadena de radio. Es anómalo. No va a ninguna otra cadena de radio", analizaba Alsina en un momento de la entrevista con Motos.

De hecho, el periodista desveló que alguien cercano al presidente le comentó que iba a acercarse a su programa entre septiembre y octubre del pasado año, algo que nunca ocurrió. Ante esto, el director de Más de uno mostró un cierto desconcierto: "Hay falta de la palabra dada y eso no ayuda a que uno se crea las cosas que se dicen", valoró al respecto el locutor de Onda Cero.