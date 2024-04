Peligra la exclusiva de la boda religiosa de Rocío Carrasco y Fidel Albiac

Por mucha amistad o enchufe que se pueda tener en algunos medios o cabeceras al final "la pela es la pela" y los negocios no se mueven por la intimidad con los conocidos o colegas.



La hija de La Más Grande este semana vuelve a ser portada en su revista de cabecera, Lecturas. Rocío Carrasco anuncia que contraerá matrimonio religioso con su marido Fidel Albiac este próximo verano. Hay que vender algo más para continuar en la vida.

La pareja se convirtió en matrimonio, el de verdad, en 2016 bajo pago de exclusiva. Y gorda. Y con un gran titular en portada, En la boda están los que tienen que estar. Sus dos únicos hijos ausentes en aquel enlace. 7 de septiembre de 2016.



Ocho años después se anuncia el matrimonio canónico. Curioso. Ante Dios, Carrasco quiere bendecir esta unión cuando hay una ruptura absoluta con sus dos hijos. El matrimonio canónico no es un contrato. Es un sacramento. Lo del amor fraterno quizás tenga mucha extensión para alguna que otra la propia Madre Iglesia.

De la boda religiosa de la mujer de fucsia se han enterado los que han comprado la revista. La esposa de Albiac está vetada en Telecinco y Antena 3. Ni una mini noticia de este enlace. Un hecho que hará que la revista se venda mucho menos porque no tiene plataforma mediática televisiva que aporte el bombo mediático suficiente a la noticia. Tan sólo TVE destaca el tema de la boda. La audiencia de Televisión Española en cualquiera de sus programas es mínima. Y otro público. Desde la mañana hasta la noche.

Rocío ahora es contenido de la televisión pública de nuestro país. Es un personaje en alza. Medio alza. No llega. El rechazo hacia “la buena madre” sigue siendo alto. El reality de cocina Bake Off no ha conseguido los resultados esperados con el fichaje de la mujer que vistió de rosa y lloró eternamente en su docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva. La ruina de la “otra” Telecinco. Un desastre con el amparo que ha recibido en su trabajo en la televisión que pagan todos los españoles.

La boda religiosa de Rocío Carrasco y Fidel Albiac ¿un asunto rentable?

De la boda religiosa de Carrasco y su marido Fidel, o sombra alargada del ciprés, ni rastro en todos los programas de Telecinco ni Antena 3. Y lo que no pasa por todos los programas de la cadena de Fuencarral o por el vespertino Y ahora Sonsoles no existe. Así es. De la boda de marras, mi tía “doña Paca” aún no se ha enterado. Y eso es muy significativo. Con plena seguridad.

Peligra la exclusiva en la revista Lecturas. Este rotativo por mucha amistad que haya si no suena el tema es síntoma de que no se venderá y por supuesto como empresa privada tendrán que decidir no comprar este negocio crematístico con paño religioso. Ahora que la Semana Santa está aún reciente. Con fervor. Y poco atención, lo de la boda religiosa.