José María Almoguera, el nieto preferido de Teresa Campos, y sus grandes trolas

ESdiario ha tenido acceso a un episodio sucedido entre el nieto y el “tercer hijo” de la presentadora, Gustavo Guillermo. La historia real supera con creces la ficción de la exclusiva pagada



Esta semana el hijo mayor de Carmen Borrego es la noticia. Su segunda exclusiva en la prensa del corazón. La primera fue la fecha que decidió dejar de ser personaje anónimo. El día de su boda con la venta de la exclusiva en la revista Lecturas. Este miércoles ha se ha dado a conocer un paso más al estilo Ángel Cristo Jr.

José María Almoguera y su mujer o exmujer Paola Olmedo conceden su primera entrevista y en conjunto previo pago y mano a mano. Cheque a cheque. Cuenta bancaria conjunta o distinta. Cobrada en definitiva.

Almoguera Borrego ha sido el nieto preferido de María Teresa Campos. Con mucha diferencia. Años luz. La comunicadora malagueña tenía 3 nietos. Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, y José María y Carmen, hijos de la menor del clan, Carmen. El ojo derecho de Teresa fue su nieto mayor. Por primogénito y por nombre. Años luz.

Un amor no totalmente correspondido. ESdiario ha tenido acceso a un episodio sucedido entre José María y el “tercer hijo” de Teresa Campos, Gustavo Guillermo. Un día se acerca a la urbanización de su abuela. A esa zona se acercaba por temas diferentes.

Se encuentra con Guillermo y es el chófer quien le comenta si no va a ver a su abuela. Y la repuesta es no. Ya vendré, comenta. Hacía tiempo que no la veía. Mucho tiempo. Aquel día, el hijo de Carmen Borrego no fue a darle un beso a su querida y magnífica abuela como ahora ha querido reflejar en su entrevista pagada en la entrevista en Semana. De la única que no habla mal porque quizás está muerta. No por grandeza. Una cosa es cobrar y otra distinta es involucrarse. No fue. Tampoco fueron sus otras nietas.

Teresa Campos adoraba a sus tres nietos con predilección absoluta en el mayor. José María, Carmen y Alejandra poco aparecieron por la casa de la abuela. Ni antes ni después. Rubio lo hizo cuando necesitaba algún vídeo para sus publicidades diversas o canales de YouTube. Al menos, el interés vendió calor de familia. Eso es otro tema.

Carmen Borrego tiene suerte de que aún no ha aparecido en escena Francisco Almoguera, padre de sus hijos

Los tres nietos actuaron como Borrego. Visitas reducidas. De momento Carmen tiene suerte. Aún no ha aparecido en escena Francisco Almoguera. Mucho que contar. Y otros tuvieron que pagar. Una custodia. El caso de Terelu fue otra cosa. Sin cohetes ni fuegos artificiales. Con los otros no hubo ni carpa donde instalar fantasía.

La nieta Carmen fue poco a visitar a su abuela. Tenía una obligación, estudiar. Algo que de momento no han podido acreditar su hermano y prima, José María y Alejandra.

El chico que trabaja en Cuarzo sin formación alguna y tiene el atrevimiento de asegurar si su madre y su tía tienen formación. Una lujuria de placer informativo. Y la niña que quiere ser actriz y dejar la tele. Después de muchas paradas formativas no furtivas. Quizás quiera ser la fallecida María Jesús Valdés o la presente Nuria Espert. Ilusiones son emociones.

Lo mejor de Alejandra son sus gafas. Y su mensaje a sus jefes “yo de este tema no hablo”. Y es el suyo. Está contratada por ser Pilar del Río. Por cierto, mujer de Nobel y gran amiga de su abuela.