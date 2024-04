Una incómoda pregunta planea sobre la boda de Rocío Carrasco y Fidel Albiac

Mucho han cambiado las cosas en la vida de la hija de Rocío Jurado desde que decidió volver a los medios para denunciar públicamente a Antonio David Flores. Vuelven sus exclusivas de portada

Rocío Carrasco ha vuelto a ser noticia tras conceder una entrevista en exclusiva para la revista Lecturas. Ahora que se ha convertido en un personaje habitual de la pequeña pantalla (actualmente en el Bake Off de La 1 de TVE) vuelve también a conceder entrevistas exclusivas y en su conversación para la revista de cabecera de Las Campos (sus "hermanas" más que amigas, como siempre se ha dicho), la hija de Rocío Jurado anunció que se casará con Fidel Albiac por la iglesia, después de 8 años de matrimonio civil.

La pareja ha decidido dar este paso tras 25 años juntos, durante los cuales no se han separado, “más que muchos matrimonios”.

Bodas de plata con boda religiosa para Rocío Carrasco y Fidel Albiac

La boda religiosa será así una celebración de sus bodas de plata, y Rocío expresó su deseo de compartir este momento con sus seres queridos. “Siempre dijimos que cuando hiciéramos 25 años, nos gustaría casarnos por la Iglesia”, afirmó. Además, no escatimó en elogios hacia su esposo Fidel, asegurando que está igual de enamorada que el primer día que lo vio. Para ella, es el amor de su vida: “Sí. Físicamente, qué duda iba más allá y no lo conocía. Sentí que había algo, una conexión que se va fortaleciendo según vas conociendo a la persona. Es muy importante ese pellizco. El corazón me dio un vuelco literal. Pasa muy pocas veces en la vida, a mí solo una vez”.

Aunque aún no se ha anunciado la fecha exacta del enlace, tanto Carrasco como Albiac están emocionados por dar este paso después de 25 años de amor. La celebración reunirá a amigos y familiares, aunque parece que el clan Mohedano no formará parte de la fiesta... La pregunta que se hace ahora todo el mundo es si en este segundo enlace matrimonial (esta vez por la Iglesia) estarán invitados sus hijos, Rocío y David Flores.