Drama: la pelea entre los padres de Daniel Sancho acaba en la Comisaría

A menos de dos meses para que arranque el juicio por el asesinato en Tailandia de Edwin Arrieta, las cosas se complican en España: la terrible denuncia de Silvia Bronchalo a Rodolfo.

Silvia Bronchalo, madre del acusado, ha denunciado a Rodolfo Sancho, expareja y padre de su hijo. Tal y como ha desvelado Caso Abierto, la mujer interpuso la denuncia este jueves en una comisaría de Alcobendas tras recibir los últimos días mensajes del actor “insultándole y vejándola”.

Esta denuncia confirma las informaciones de ESdiario, que desde el pasado verano les contábamos que las relaciones entre ambos eran críticas, justo cuando se hijo Daniel Sancho está a punto de enfrentarse al juicio por el asesinato de su amante, el médico colombiano Edwin Arrieta.

Según la información de Vanesa Lozano, ella habría asegurado que ambos habían retomado el contacto tras el ingreso en prisión de Daniel Sancho en Tailandia. El trágico suceso les habría obligado a realizar llamadas con más frecuencia para tratar, entre otros temas, cuestiones relativas a la defensa de su hijo. Sin embargo, este hilo comunicacional se habría truncado a raíz de los mensajes en los que Rodolfo Sancho tacha a Bronchalo de “incapaz” y “pirada”.

La denunciante ha hecho hincapié en que esos mensajes no son “aislados” y que en ningún caso deben entenderse como una discusión puntual. De hecho, asegura que el intérprete ya se ha referido a ella con términos ofensivos y peyorativos en otras ocasiones anteriores. Según figura en la denuncia, esta misma semana Sancho ha acusado a la analista de sufrir bipolaridad y sugerirle que precisa de tratamiento psiquiátrico.

La pelea de noviembre

Aunque la complicada situación de su hijo les hubiese hecho estar más pendientes de descolgar el teléfono al ver la llamada del otro, lo cierto es que su relación se habría visto muy afectada desde que saliera a la luz el supuesto crimen de Daniel Sancho. Obligados a trazar una hoja de ruta común, las discordancias entre ambos han sido noticia desde el pasado verano.

Ya el pasado mes de noviembre se alertaba de “una fuerte discusión” que Bronchalo y Sancho habrían mantenido por el “follón de abogados” que ella “quería evitar”.Entonces era el periodista Saúl Ortiz quien realizaba en TardeAR el crudo diagnóstico de la relación entre ambos. “Me cuentan que se produce una fuerte discusión entre los padres porque uno intenta mantener una línea de defensa que no corresponde con la que defiende Silvia”, comentaba.

“Ella está completamente enfadada, disgustada, decepcionada, porque no tiene parte en las decisiones fundamentales del caso. Por la parte de Daniel Sancho y Rodolfo, me aseguran que no hay contacto [con Silvia]. Se está perdiendo todas las partes importantes de este procedimiento”, decía Ortiz. Tres meses después, ambos vuelven a ser noticia al mismo tiempo por el ennegrecimiento de su relación, ahora manifestado en las supuestas vejaciones del actor y la denuncia de la analista. Maremoto dos meses antes del juicio.