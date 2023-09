Lo que quiere decir Gustavo Guillermo y no puede contar sobre Rocío Carrasco

Hubo una época en la que el nuevo concursante de GH VIP y exmano derecha de María Teresa Campos pudo tener acceso al domicilio donde residen Fidel Albiac y su esposa. Y sabe muchas cosas.



Desde el pasado jueves, la mano derecha de Teresa Campos, su chófer y “tercer hijo” se ha convertido en concursante de Gran Hermano VIP 8. El hombre que mejor ha conocido a la comunicadora malagueña fallecida el pasado 5 de septiembre es el personaje de más actualidad del reality del Telecinco. Mucho vivido y poco contado.

En los últimos días, el foco ha estado en la relación entre las hijas de Teresa Campos, Terelu y Carmen Borrego, y Gustavo Guillermo. Se han interpretado palabras de Gustavo que no van dirigidas a las herederas de su jefa. Lejos de la realidad. No van por ahí los tiros. En muchas de las palabras de Guillermo hay mensajes hacia otras personas que no son Terelu y Carmen.

Se refiere a Rocío Carrasco y a su marido Fidel Albiac. Los ha conocido de cerca. A la perfección. Es sabedor de la verdad de la relación. Durante un tiempo mantuvieron una estrecha relación. Hubo una época en la que Gustavo pudo tener acceso al domicilio de la urbanización Valdelagua (Madrid) donde reside el matrimonio Albiac-Carrasco.

En más de una ocasión ha tenido que recoger en su coche como chófer a Rocío Carrasco para desplazarla al domicilio de Teresa Campos. En uno de los últimos cumpleaños de Teresa Campos. No el último. Ni el penúltimo. Hace 3 años.

Carrasco está de enhorabuena. Su nombre es intocable en Telecinco. Es de los nombres prohibidos. Uno de los muchos. Nadie la nombra. Todos la recuerdan mientras Gustavo Guillermo participa como concursante de Gran Hermano VIP. Las menciones del hombre que más cerca estuvo de Teresa Campos pueden llevar a la confusión para quienes no conocen la verdad de una historia vivida.

Gustavo Guillermo quiere con la verdad de lo que ha protagonizado. Desenmascarar lo que otros han contado. Y poner a cada uno en su sitio. Es cuestión de tiempo y no de prohibiciones.