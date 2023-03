Isabel Pantoja y su exclusiva silenciada a toda portada: lo que no se cuenta

Ha decidido romper su silencio después de tres años apartada de los medios "rosas". La exclusiva tiene dos lecturas. Primero lo que se lee. Y más importante, lo que no está dicho ni escrito.



La tonadillera más famosa de este país ha vuelto al papel couché. A la prensa del corazón. Pagada siempre. Gratis pocas cosas. Este 2023 Isabel Pantoja ha decidido renacer cual Ave Fénix. La viuda de Paquirri regresaba a los escenarios y a las revistas. Dos medios que maneja muy bien. Su vuelta a los escenarios en América y su reincorporación a su revista de cabecera, Hola. Allí lo ha contado todo. Sus días de gloria y sus tristezas. Es su segunda casa. No es la misma Isabel Pantoja cuando posa en esta revista que cuando un periodista le pregunta en la puerta de un hotel. La diferencia es mucha pasta.

La última exclusiva de Pantoja (a portada completa en su edición) es lo que "no" dice. Su silencio. La negación de su familia. La que un día fue novia de Marbella (consorte de Julián Muñoz) ha decidido romper su silencio después de tres años de estar apartada de los medios de comunicación "rosas". La exclusiva tiene dos lecturas. Primero lo que se lee y más importante, lo que no está dicho ni escrito. Entre líneas.

Isabel Pantoja en el Baile de la Rosa de Mónaco: un guiño a la historia

La venta de la exclusiva es la invitación al Baile De la Rosa como si hubiese regresado del más allá Grace Kelly. Un guiño a la historia.

La segunda es la interesante por lo que su familia y ella misma han han decidido desde hace décadas ser para la prensa del corazón. Isabel Pantoja firmaba con Hola una exclusiva donde no se podía hablar de sus hijos. Ni uno ni otra. Desaparecidos. No encontrados. No existen en su vida. Su familia es su madre fallecida hace unos meses y su hermano Agustín Pantoja El anónimo. Fue el hermano Pantoja el que decidió no ser un personaje popular y acudió a la justicia. De ahí eso de "anónimo".

Isabel Pantoja le cierra el grifo mediático a sus hijos. Principalmente a Kiko Rivera. Y así no tendrá forma de contestar a la exclusiva de su madre. Habrá pensado Isabel Pantoja que ya consiguió mucho "dinerito" con la exclusiva de La Herencia Envenenada emitida en Telecinco cuyo único protagonista fue Kiko Rivera.

Un exclusiva que le empieza a costar al hijo de Isabel Pantoja mucho dinero. Ya tiene condena por las palabras vertidas hacía Ramón Calderón quien fuese albacea de la herencia de su padre, Francisco Rivera Paquirri. Y lo que rondará morena las consecuencias de La Herencia Envenenada. A Kiko Rivera siempre le quedará la opción de trabajar.