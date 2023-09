Iván Sánchez envía un mensaje de apoyo a Rodolfo Sancho

Después de interpretar en la ficción a Miguel Bosé, Iván confesaba que le había sorprendido "muchísimas cosas" de él "tanto de su vida privada como profesional

Marta Hazas y Javier Veiga presentaban esta semana su nueva película, 'Amigos hasta la muerte', que producen, protagonizan y en el caso del actor, dirige. Un día de lo más emocionante para ambos y en el que estuvieron arropados por grandes amigos como Carolina Adriana Herrera, Fernando Andina, Helen Lindes, Iván Sánchez o Miguel Lago entre otros.

Iván Sánchez, muy locuaz, llamó especialmente la atención por sus declaraciones acerca de los Reyes de España, a quienes conoció en una cena privada. El actor guarda un buen recuerdo de esa velada y no dudó en desvelarnos cómo son los monarcas en las distancias cortas.

Iván nos desveló que "les conocimos como personas, encantadores, en una casa privada, unos amigos comunes. Y pasamos una noche, había mucha gente, cierta gente. Encantadores, encantadores, con una conversación normal". Relajados, los monarcas mostraron su faceta más social ya que "era un momento donde no había prensa, cámaras, no había nadie, era una cosa privada en una casa y divinos".

Mensaje de apoyo

El actor aprovechó también para mandar un mensaje de apoyo a Rodolfo Sancho: "Claro, obviamente" y es que aunque no ha trabajado con él, sí que empatiza con su situación: "Nos conocemos pero muy nada, no somos amigos, no hemos tenido la suerte de trabajar juntos. O sea, vamos, no sé lo que puede estar viviendo. No me lo puedo ni imaginar".

Después de interpretar en la ficción a Miguel Bosé, Iván nos confesaba que le había sorprendido "muchísimas cosas" de él "tanto de su vida privada como profesional. Es verdad que Miguel tiene un carácter y es un tío que impone porque, además, es alto, es corpulento y cuando habla, habla. Pero su vida su vida es impresionante. Da para unas cuantas temporadas más".