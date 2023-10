Juan José Ballesta da la cara tras ser acusado de este peligroso delito

El actor ha hablado sobre la noticia de un presunto delito que habría cometido contra una amiga de la infancia.

Juan José Ballesta no está atravesando uno de sus mejores años. Después de estar desaparecido más de 100 días, ahora el actor se enfrenta a una grave acusación por parte de una amiga de la infancia. La noticia saltaba el pasado 9 de octubre en el programa "TardeAR", cuando el programa informaba de que el actor conocido por su papel como 'El bola' había sido denunciado por una presunta agresión sexual el pasado mes de julio.

La denuncia la habría realizado una mujer de 47 años que sería una amiga de la infancia del actor, y que, tal y como muestra la denuncia, explica que el suceso ocurrió en el pueblo madrileño de Parla, durante una "noche de fiesta, desenfreno y consumo de drogas". Según la denuncia, la mujer se habría dirigido al hospital tras la fiesta, donde los médicos avisaron a la policía de lo sucedido.

"No duermo bien por las noches... Me parece injusto lo que han hecho conmigo"

La joven se ha pronunciado sobre el suceso, y según su versión: "Juanjo cogió su mano y me hizo daño en mis partes íntimas. Abusó así de mí en la calle... Yo viví una pesadilla. Perdí no sé cuántos kilos. Estuve ingresada en el hospital 15 días. No duermo bien por las noches. Lloro mucho porque me parece injusto lo que han hecho conmigo. No doy crédito".

Por su parte, el actor, que tendrá que responder a esta acusación el 7 de noviembre en los juzgados, ha dejado el caso en manos de su abogada Beatriz Uriarte, quien asegura que "la señora que le ha denunciado está en un psiquiátrico y le dijo a las enfermeras que le habían violado dos personas, una de ellas Juanjo, pero que no sabía qué día... Tiene un trastorno de esquizofrenia paranoide, en los informes consta que tiene alucinaciones auditivas, que escuchaba voces, y que tenía un elevado consumo de cocaína y heroína".

La abogada también asegura que Juan José Ballesta "lo niega, y asegura que no la conoce de nada. Para ser una amiga de la infancia no tiene ni su teléfono, ni sabe dónde vive, ni tiene ni idea de su vida". El actor también se ha mostrado tranquilo en una conversación con Aurelio Manzano en la que ha reconocido que "estoy bien y tranquilo. He puesto todo en manos de mi abogada. Confío en la justicia".