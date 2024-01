Las fotos de Leonor en una discoteca zaragozana no son suficiente para Ana Rosa

A la presentadora de Telecinco no le bastó con emitir las imágenes inéditas de la Princesa de Asturias hasta las dos de la mañana, ni de contar todos los detalles de lo que sucedió esa noche

A sus 18 años la Princesa Leonor continúa con su formación militar en Zaragoza, sí, pero también es cada vez más habitual que trasciendan noticias e imágenes de sus salidas nocturnas.

Sin ir más lejos, la heredera al trono aprovechó un día libre para salir con sus compañeros de la academia y este lunes TardeAR comenzó la semana mostrando imágenes inéditas en las que se puede ver bailando a la Princesa de Asturias en una discoteca donde en un primer momento pasó desapercibida.

Según el magacín de Ana Rosa Quintana, Doña Leonor iba vestida con vaqueros, un top blanco satinado y oculta tras unas gafas de sol. Según algunos testigos, se habría convertido en la reina de la pista de baile: "La gente me dice que no se dieron cuenta de que estaba Leonor pero había dos escoltas así grandes de traje y la gente se dio cuenta de que esos tíos no eran de ahí", decía Alejandro Pantoja.

El testigo relató que "cuando vieron que había una rubia de coleta y tal se dieron cuenta", momento en el que empezaron a sacar los teléfonos móviles: "Los escoltas les iban diciendo borra la foto".





En un momento de la noche, junto a una amiga de la academia fueron al baño y, en palabras del testigo, los escoltas lo "vaciaron" y se quedaron en la puerta "para que nadie entrase hasta que Leonor saliera". La noche acabó pasadas las dos de la madrugada: "Ella no siguió la fiesta".

Informaciones jugosas y fotos inéditas sobre las primeras "juergas" de Doña Leonor que valieron a Ana Rosa para empezar la semana subiendo en los audímetros levemente hasta el 11.2% de share y 1.002.000 espectadores frente al 11.2% y 985.000 del día anterior. Sin embargo, no fue suficiente para que TardeAR lograra imponerse este lunes a su máximo rival en la parrilla, Y Ahora Sonsoles, que le dio a Antena 3 un 12.4% y 1.121.000.