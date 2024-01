El post de Genoveva Casanova cobra otro sentido tras la coronación de Federico X

Mientras las redes arden con la "cobra" de Mary Donaldson al nuevo rey de Dinamarca y los análisis sobre lo visto en el balcón se multiplican la protagonista indirecta de la historia ¿habla?

¿Dónde está Genoveva Casanova y cómo se ha tomado que sus imágenes paseando por Madrid con el Príncipe Federico de Dinamarca hayan precipitado el ascenso al trono del hijo de la Reina Margarita?

Esta ha sido una de las preguntas más repetidas en las últimas horas, ya que la mexicana está completamente desaparecida desde el pasado noviembre (cuando Lecturas publicó sus instantáneas con el entonces heredero danés) y por el momento parece que seguirá así.

Mientras Federico era proclamado Rey de Dinamarca este domingo, y protagonizaba un sonado beso con Mary Donaldson (flamante Reina consorte del país nórdico) dando portazo definitivo a su amistad con la socialité, nadie sabe dónde estaba la ex de Cayetano Martínez de Irujo.

🤍🖤🤍 Los rumores de infidelidad de Federico pusieron foco en su performance que terminarían con el beso de la futura reina consorte de Dinamarca, Mary Donaldson, plebeya nacida en Australia…#Dinamarca #CoronacionFederico #AustralianOpen #AustralianOpenOnSony pic.twitter.com/wvwzHP8JDv — eMOTIONS LAND (@emotionsland) January 14, 2024

Hay diferentes teorías: Algunos sostienen que continúa en Madrid, recluida en su piso cercano al Retiro, aunque lo cierto es que no se ha visto a sus dos perros por el lugar en los últimos días; otros apuntan a que podría estar en Londres, donde residen sus hijos Luis y Amina; y tampoco se descarta que se esté refugiando en alguna de las residencias que su exmarido posee en Sevilla, San Sebastián (su primer destino tras la publicación de sus imágenes con el ahora Rey Federico X) o Kenia. Tampoco se descarta que se encuentre en México con su familia, ya que allí disfrutaría de la tranquilidad necesaria en estos complicados y mediáticos momentos.

Genoveva Casanova completamente aislada y "paranoica"

Y es que como han confesado algunos de sus íntimos amigos a Vanitatis, Casanova está "completamente aislada", incluso rozando "la paranoia" y sospecha incluso de su entorno, al que habría pedido que no hable con la prensa y no conteste a ninguna pregunta relacionada con ella. "No coge el teléfono, no contesta a sus amigas como antes y no se comporta con normalidad" aseguran, revelando que tan solo Cayetano, sus hijos y pocos más saben dónde se encuentra tras la coronación de Federico como rey.

Tampoco ha hecho apenas uso de sus redes sociales desde que salió a la luz su amistad especial, aunque no se ha pasado por alto que horas después de la proclamación compartió en sus stories de Instagram un potente mensaje de una terapeuta invitando a las mujeres a "brillar" y a "ser valientes".

"Quiero una gran vida y experimentarlo todo. Quiero romper cada regla. Dicen que la ambición no es un rasgo atractivo en una mujer, quizás" es el fragmento que Genoveva ha publicado en Instagram. Un motivador discurso con el que podría estar dándonos alguna pista de la actitud que tomará después de que Federico haya ascendido al trono.

Federico se ha comido un cobra de 459gr pic.twitter.com/sMy49Plcpj — Alexsinos (@alexsinos) January 14, 2024

Todo esto mientras en redes sociales este lunes era viral la presunta "cobra" que la nueva reina consorte de Dinamarca, Mary Donaldson, hizo a su marido poco antes del beso del que todo el mundo se ha hecho hecho.

Teorías para todos los gustos que este lunes para comenzar la semana echaron un poco más de picante a una coronación perseguida por la sombra de la sospecha desde el primer minuto.