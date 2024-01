Pilar Rubio, Paula Echevarría, así han pasado la Nochevieja los famosos

La Nochevieja es una de las más especiales del año, una noche en la que los famosos se visten de etiqueta para celebrar y compartir la entrada al nuevo año con sus seguidores en redes.

Decimos adiós al 2023 y damos la bienvenida al 2024, un año para el que todos los famosos se preparaban por todo lo alto para comenzar con buen pie este 2024 acompañados de sus amigos y familiares, pero siempre compartiendo todos estos momentos con sus seguidores en sus redes sociales.

Personajes como Sergio Ramos y Pilar Rubio, Paula Echevarría y Miguel Torres, Adara Molinero, Bárbara Rey o María Pombo han querido hacer unas reflexiones de última hora sobre el 2023 y mostrar como comenzaban el nuevo año en sus cuentas de Instagram.

Así pasaron la Nochevieja los famosos

Sergio Ramos y Pilar Rubio, una Nochevieja para acallar los rumores

El futbolista y la colaboradora de televisión, aprovecharon su último post del 2023 en Instagram para dejar más que claro que no hay ninguna opción de ruptura de cara al 2024. Publicando varias fotografías en las que aparecían junto a sus cuatro hijos y otras en las que daban rienda suelta a su amor con un apasionado beso, Sergio Ramos y Pilar Rubio han despedido el 2023 en el jardín de su casa en Sevilla: "Da igual el momento o la circunstancia, la respuesta siempre es la familia y compartir momentos. Os deseamos todo lo mejor para vosotros y vuestros seres queridos en 2024. Salud para todos y mucho amor. 'Lo primero es la familia, la salud y la libertad'".

Paula Echevarría y Miguel Torres en familia por Nochevieja

La actriz ha compartido varias instantáneas donde podemos ver que ha pasado la Nochevieja junto a sus padres, sus dos hijos y su pareja Miguel Torres, con quien ya lleva cinco años de relación. Este 2024, además supondrá un nuevo reto para el exfutbolista, que se estrenará como bailarín en el programa "Bailando con las estrellas".

María Pombo pasa la Nochevieja en una casa rural

La influencer cierra un año en el que ha estrenado su propio documental, en la plataforma Amazon Prime Video, junto a todos sus familiares en una casa rural alejada del bullicio de la gran ciudad.

La petición de Bárbara Rey al 2024

Tras un final de año de lo más convulso para ella, Bárbara Rey ha hecho una petición con 'recado' a su hijo Ángel Cristo Jr. de cara a este nuevo año: "Ojalá mucha Salud, más felicidad y menos odio. Feliz 2024".

Anabel Pantoja confirma su relación con David Rodríguez

La sobrina de Isabel Pantoja, despidió el año por todo lo alto y proclamando a los cuatro vientos lo mucho que quiere a su novio David Rodríguez. Anabel pasaba la Nochevieja junto al fisioterapeuta, su familia y sus amigos: "Mi 2023 tiene un nombre y ese eres tú, David Rodríguez, sabes que decidí por los dos no exponer apenas nada y guardar lo más íntimo para nosotros, pero toca compartir con mi gente de aquí lo que es mi chimba de vida contigo. Solo puedo agradecerle a Dios y a los que me cuidan arriba por esta bendición que me mandaron".

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche, otra Nochevieja en la Puerta del Sol

El cocinero, que estuvo tras las cámaras mientras la presentadora daba las Campanadas en Antena 3 desde la Puerta del Sol, subió tres imágenes mostrando el amor que se profesan y con una reflexión sobre el 2024: "Tengo todo lo que me importa y soy feliz. La verdad es que 2023 ha sido insuperable, pero huele a que 2024 va a ser mucho mejor".