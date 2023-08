El rifirrafe a lo matrimoniadas de Laura Moure y Jorge Fernández agita Antena 3

Dicen que la confianza, ya se sabe, da asco.. y si no que les pregunten a los dos veteranos presentadores que han desarrollado una intimidad que va más lejos del compañerismo....

Llevan tantos programas juntos que lo suyo ya es casi como un "matrimonio televisivo" y claro la confianza que se gastan Jorge Fernández y Laura Moure en plató no es para menos.

Este martes lo volvieron a demostrar protagonizando un divertido "rifirrafe" en el plató de La Ruleta de la Suerte al más puro estilo de las míticas "Matrimoniadas" de la pequeña pantalla patria.

Todo sucedió cuando uno de los concursantes, Javi, estaba realizando una serie de tiradas inmejorables. El participante del veterano concurso de Antena 3 conocía la respuesta y contaba con el "super comodín" tras haber dado con la letra oculta, pero prefería seguir tirando para sumar más dinero.

Jorge Fernández y Laura Moure se enzarzan en una discusión sobre mariscadas

Una vez resolvió el panel, Jorge Fernández no pudo evitar comentar lo que decía el panel: Personas a las que no les gusta comer mariscadas. “No conozco a nadie que no le guste una mariscada”, dijo el presentador antes de que Laura Moure le sorprendiera diciendo: “Aquí tienes una”.

Fernández, increíblemente sorprendido, preguntó a su compañera por el motivo, porque no lo entendía, y ella no lo dudó respondiendo que “no come bichos”. Fue entonces cuando ambos se enzarzaron en un divertido cruce de palabras a ver quién pillaba a quién: “¿Y las chuletas te gustan?”, le dijo Jorge rebatiendo su argumento.

Un momento anecdótico que volvió a demostrar que La Ruleta de la Suerte y su pareja de presentadores tienen feeling con el público porque el concurso no solo volvió a liderar en su franja para Antena 3, sino que mejoró sus cifras de los últimos días anotando un 20.4% de cuota de pantalla delante de 1.508.000 espectadores, sus mejores datos desde el pasado 24 de agosto.