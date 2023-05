Jorge Fernández regaña a una concursante por lo que hace en 'La ruleta"

El presentador del mítico concurso de Antena 3 no ha dudado ni un segundo en echarle la bronca a la participante tras saltarse el guion y resolver un panel sin haber avisado.

La ruleta de la suerte es uno de esos programas que no pasa de moda. De lunes a viernes, este concurso de Antena 3 no para de cosechar éxitos y de mantener a más de dos millones de espectadores pegados a la pantalla durante la hora de la comida. Y es que, este formato de Atresmedia desprende buen rollo y diversión. Además, es muy característico el buen ambiente que se respira en el plató que se crea entre concursantes, presentador, Jorge Fernández, y azafata, Laura Moure.

Sin embargo, pese a todo el buen rollo, en alguna ocasión, el presentador del concurso ha tenido que dar algún que otro tirón de orejas a los participantes por saltarse el guion de La ruleta de la suerte. Sin ir más lejos, este mismo lunes, 22 de mayo, Jorge ha tenido que "llamar la atención" a una de las concursantes. Y es que, las prisas no son buenas y si no, que se lo preguntan a Tamara, la amonestada.

La bronca de Jorge Fernández a una concursante

"Creí que era buena idea, pero...", así rezaba la pista de uno de los paneles de este lunes, cuya solución no era otra que "Regalarle un silbato a un niño fue la peor tortura". Pero el problema no estaba ni en la pista ni en la solución, sino cómo se resolvió este panel. En la mayor parte de los casos, por no decir prácticamente todos, los concursantes tienen que comunicar al presentador de Antena 3 que van a resolver el panel, pero Tamara se ha saltado por completo lo establecido, resolviéndolo sin avisar, pillando a todos por sorpresa y llevándose una reprimenda. "O sea, vas a resolver...", señalaba Jorge.

Después de haber resuelto el panel sin comunicarlo antes, el presentador no pudo evitar reprocharle a la concursante lo que había hecho: "Tenías el 'me lo quedo' y Javi tenía 400 euros. Se los podía haber quitado y haber hecho un panel de 900 euros. Yo no sabía si ibas a resolver y de repente has resuelto el panel. No nos has dicho nada. Ni que querías resolver ni nada". Pese a las prisas y al no seguir la pista del penal que resolvió, Tamara acertó la solución y se llevó 500 euros. Eso sí, también se llevó el tirón de orejas por parte del presentador.