Irene Villa recibe otro notición de su vida entre bambalinas de un evento

La periodista no pudo quedarse más sorprendida con el gesto de su pareja cuando terminaba su presentación y amadrinamiento de la III Ibiza Inclusion Fashion Day en la que participaba.

Irene Villa, dentro de la discreción que la caracteriza, no se ha cansado de repetir a lo largo de este último año que se encontraba plena de amor en la relación sentimental que mantiene con David Serrato, ‘coach’ e hijo de la leyenda deportiva José Miguel Serrato, un amor que llegó por sorpresa y que le ha devuelto la ilusión a la periodista.

Al ser preguntada en los photocalls de los actos a los que asistía, Irene siempre decía que no se había planteado casarse con Serra porque estaba exprimiendo al máximo la ilusión del principio y la felicidad que sentía... pero lo cierto es que ha llegado el momento de dar el paso.

El novio de Irene Villa la sorprende pidiéndole matrimonio ¡mientras presenta en directo! 💍 https://t.co/IjtmUZ8scl — Revista ¡HOLA! (@hola) May 20, 2023

Irene Villa no olvidará nunca el acto que presentaba el viernes 19 de mayo, una fecha que ya está resaltada en su calendario por ser el día en el que su pareja la sorprendía pidiéndole matrimonio.

Mientras presentaba la gala de moda Ibiza Inclusión Fashion Day, su novio acudió a las bambalinas y le entregaba un anillo de compromiso mientras sonaba ‘Believe in dreams’, de Rebeka Brown. Fue un momento de película, aunque íntimo. Luego, ya en directo, una emocionada Irene Irene Villa volvió a salir al escenario para recoger un ramo de flores.

La periodista reconoció que "he salido con el corazón a mil y ha sido un momento mágico e inolvidable con Rebeka Brown cantando de fondo".

La madrina del Inclusion Fashion Day detalló a todo el público que "llevamos dos años juntos y hoy por fin me ha pedido matrimonio, no me lo esperaba en absoluto".

Irene, visiblemente emocionada, mostró el anillo a todos los presentes y compartió con todo el público, que no paraba de aplaudir, este momento tan especial.

Dani Serrato es deportista y asesor de vida consciente. Hijo del histórico deportista José Miguel Serrato, es licenciado en Educación Física por la Universidad de León y cuenta con más de veinte años de experiencia en docencia en educación secundaria y universidad. En la actualidad, compagina su cargo como subdirector del Centro de Alto Rendimiento Caep Soria con su emprendimiento como coach de personas y empresas, a las que ayuda a sacar su mayor rendimiento.

La tercera edición de la Ibiza Inclusion Fashion Day, amadrinada y presentada por la propia Irene Villa, logró un aforo completo en esta espectacular puesta en escena del desfile más inclusivo de Europa, que se extrapolará a otras capitales españolas y a Miami, gracias al patrocinio del Consell Insular d'Eivissa y de Ibiza Travel.