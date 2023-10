Alba Carrillo atiza a Feliciano a costa del paso de Sandra Gago por Masterchef

La expareja del tenista ha aprovechado una pregunta sobre el paso de la modelo por el concurso de TVE para mandar un recado al que fuera su marido.

Para Alba Carrillo cualquier oportunidad es buena para dedicar unas palabras a Feliciano López, el que fuera su marido durante los años 2015 y 2016. No es la primera, ni será la última vez en la que veamos a Alba Carrillo hablando sobre el extenista, especialmente desde que la modelo abandonara Mediaset, lo que parece haberla liberado para poder dar su opinión sin pelos en la lengua sobre muchos temas.

La modelo fue preguntada sobre la futura paternidad de Feliciano López y Sandra Gago, un hecho que, a pesar de la fría relación que mantiene con su exmarido, le alegra mucho: "Todos los niños son bienvenidos". Pero fue la pregunta sobre la participación de Sandra Gago en "Masterchef Celebrity", que este jueves se convirtió en la tercera expulsada del concurso, la que hizo que la excolaboradora de Mediaset lanzara un dardo a Feliciano.

Preguntada por cómo había visto a la modelo en el concurso culinario, Alba Carrillo se mostró bastante crítica con la participación de Gago: "Hombre, regulín regulán. Yo, que veo 'Masterchef', cocinar ha cocinado poco, y hablar ha hablado menos". Eso sí, quiso aclarar que, a pesar de sus críticas a Sandra Gago, "no me cae ni bien, ni mal. No la conozco en persona".

Alba Carrillo carga contra Feliciano López, una vez más

Aprovechando el momento tras ser preguntada por Sandra Gago, Alba Carrillo cargó, una vez más, contra Feliciano López, dejando claro que no tiene ningún tipo de relación con su exmarido: "Me cae mal incluso. Es un ser aburrido. Anodino total".

Además, aprovechando la reciente retirada de Feliciano López, que el pasado mes de junio dijo adiós tras más de dos décadas en activo, la modelo le mandó otro recadito a su exmarido, a quien le augura un futuro dentro de la televisión: "No le veo en un reality porque es muy clasista. ¿Le veremos en la tele? Seguro, esas casas tan grandes luego hay que pagarlas".

Alba Carrillo está más que acostumbrada a mandar recaditos a su exmarido, ya que tras la sonada y polémica separación que ambos vivieron en 2016, la excolaboradora de programas como "Gran Hermano", "Sálvame", "Supervivientes" o "Ya es mediodía" no pierde ni una ocasión para criticar a Feliciano López, quien rehizo su vida sentimental junto a Sandra Gago en septiembre de 2019 y con quien será padre de su segundo hijo próximamente.