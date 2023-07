Alba Carrillo y su botín de 84.000 euros: cobra la vendetta de Telecinco en TVE

Si alguien pensaba que la modelo y colaboradora estaba "acabada" tras ser despedida fulminantemente de Mediaset es que la conoce poco. Lo de resurgir de sus cenizas es un hobby para ella.

Parece que Alba Carrillo es incombustible e infinita. Tantas veces se ha estrellado, tantas veces ha acabado fatal en sus cadenas, programas y productoras, como tantas veces ha resurgido de sus cenizas cuando ya nadie daba un duro por ella.

La última, ya enfrentada con todo Mediaset parecía la definitiva, porque tampoco Atresmedia parecía dispuesta a darle cabida en alguno de sus formatos, tan identificada como estaba la televisiva con la línea de Telecinco de la que hasta la propia nueva cúpula de Fuencarral quiere huir.

Ni corta ni perezosa, Carrillo no solo continúa con su fructífera carrera en redes sociales como influencer sino que comenzó una nueva y prometedora aventura a través de Twitch que ha levantado no poca polvareda porque ha puesto a caer de un burro a todo perro pichichi que trabajó con ella durante años en Mediaset. No se libró ni Ana Rosa Quintana, ni su productora, Unicorn...

Pero no solo de redes sociales vive Alba, que este lunes volvió a la televisión por la puerta grande de la mano de La Uno de TVE en prime time con El Cazador. Carrillo llegó, vio y venció, triunfando en el share social (los mares de Internet hoy en día mandan mucho) y encima haciéndose con un botín de 84.000 euros en el ya veterano concurso de la pública en su versión "famoseo" nocturna.

Junto a Jorge Sanz Alba Carrillo formó un gran equipo y demostró que es carne de tele en una noche en la que La Uno de TVE registró un 8.2% de cuota de pantalla y 865.000 espectadores. Para que se haga un idea el lector, el lunes pasado en la misma franja la primera cadena del ente público registró un 6.4% y 717.000 con la película Blancanieves y la Leyenda del Cazador (la cosa va de cazadores...)

Además pisó los talones a su antigua cadena, Telecinco, que hizo este lunes a la misma hora un 8.6% y 900.000 con la película El Pasajero.

Alba Carrillo celebra su regreso en redes sociales y promete dar mucha guerra

Tanta miga tiene este regreso que hasta la propia Alba Carrillo lo celebró en sus perfiles oficiales con una reflexión que se muestra de lo más descriptiva: "Parece que la vida se me va dando la vuelta... solo hay que seguir viviendo para encontrarse con nuevas victorias. Esta de hoy, ha sido pequeña, pero creo que va a ser la primera de muchas”, comentó con unas palabras que dejan entrever que va superando su etapa en Telecinco y su polémica salida para dar paso a otros nuevos retos.

Además, puede presumir de haber ganado y de destinar el premio económico a una organización benéfica. Algo con lo que se ha sentido plenamente satisfecha.