David Bisbal no termina de convencer con su Himno de Andalucía

Es el comentario general que se escucha desde este martes por las calles de Sevilla. Todo comienza en la puerta principal del Teatro de la Maestranza en la capital hispalense al finalizar la ceremonia de la entrega de las Medallas y nombramiento de Hijos Predilectos por el día de Andalucía. David Bisbal no ha gustado. El almeriense no ha llegado al público al cerrar la gala y cantar el Himno de Andalucía.

Más bien una entonación que propiamente una canción. "Poco arraigo", "falta de tierra", "voz hacia dentro", "poca voz para tanta fuerza en el verbo", "muy plano", "ha sido lo peor de esta entrega", "parecía que estaba susurrando"... son algunas de las expresiones que se han escuchado entre los invitados a la gala.

David Bisbal no lo tenía nada fácil para poner la letra y voz al himno de Andalucía. En la memoria aún retumba como levantaron el Teatro tanto Pastora Soler o Niña Pastori en ediciones anteriores. Alejandro Sanz también consiguió enloquecer a los asistentes al acto institucional. No ha sido el único inconveniente que se le pone al día de este martes cuando David Bisbal fue nombrado Hijo Predilecto de Andalucía.

Su discurso no caló. Fue el elegido por la Junta de Andalucía para hablar en nombre de todos los premiados y agradecer al público asistente y a su tierra andaluza. David Bisbal no mueve tan bien el verbo como el cuerpo. La diferencia es notable pero lógica. Bisbal es Bisbal y Vargas Llosa, el maestro de la palabra. Hasta ahí todo normal. Su discurso no englobaba ni representaba a todos los premiados. Fue un ejercicio de resaltar su persona desde una esfera ególatra y su pasión por la tierra, su Almería. Para esto ya tuvo un momento anterior con el video de presentación. Se repite el discurso y con menos prestancia escénica.

David Bisbal ¿demasiado joven para ser Hijo Predilecto?

Otra crítica viene directamente a su nombramiento como Hijo Predilecto. Muy joven para tal distinción cuando otros andaluces a quienes el tiempo les pisa los talones podrían contar con la distinción de la Junta de Andalucía.

Tiene mucho tiempo y mucho por hacer. Los Hijos Predilectos tendrían que llegar en la atalaya de le vida. Bisbal es muy joven para dar un salto tan grande. Y no lo ha pedido se lo han entregado. La responsabilidad es de quien concede. No del poseedor.

Este martes Manuel Benítez El Cordobés se distinguió a sus 87 años con una Medalla y David Bisbal con ser Hijo Predilecto. Hay datos que no cuadran o cuestan de encajar en el puzle de los regalos de las instituciones. Cuentan que ha podido ser un empeño personal de Juanma Moreno Bonilla el tema de David Bisbal. A veces la genialidad política tropieza con los caprichos personales.