Eva González saca de dudas a Manuel Benítez mientras su hijo pródigo se confiesa

Su cara es de extrañeza de por qué se le ha elegido precisamente a él. Hombre llano y de poco verbo. En el fondo también se preguntaba cuál era la razón para no tener aún lo que merecía.

Manuel Benítez El Cordobés es desde este martes Ilustrísimo Andaluz. Así reza el decreto de concesión de las Medallas de Andalucía que se otorgan el 28 de febrero por el Día de Andalucía. El Califa se subía al escenario de El Teatro de la Maestranza emocionado, feliz, grande, campechano y muy humilde. Su cara es de extrañeza de por qué se le ha concedido a él. Hombre llano y de poco verbo. En el fondo también se preguntaba cuál era la razón para no tener aún tal distinción. Hasta que la presentadora Eva González le tiene que decir que Él más que nadie tenía que tenerla. Manuel Benítez agradece a sus hijos y a su pareja Mari Ángeles el calor en el vídeo que se emite antes de pronunciar su nombre.

Manuel Díaz El Cordobés junto a su mujer Virginia Troconis y su hija menor Triana han aceptado la invitación para vivir en primera persona el momento: "Ha sido imposible. Mi hija no se quería perder este momento".

En el hall del teatro Manuel Díaz se encuentra con su hermano Julio Benítez. Uno de los artífices que han hecho posible el encuentro entre su padre y su hermano.

"Desde hace unos días, todo suma. Multiplica. Estamos recuperando el tiempo perdido", comenta en la puerta del Teatro de la Maestranza. "Estoy feliz. Muy feliz. Y yo sé que para mi padre hoy es un día muy especial. Tiene que estar tranquilo pero lleno de felicidad", asegura. "Yo espero poder torear con mi padre. Mi tiene que dar unas clases de técnica. No me ha confirmado si vendrá a Navalcarnero (Madrid) a la corrida benéfica. Me encantaría poder tenerlo allí", explica emocionado para finalizar con que "estamos reconstruyendo nuestra historia".

Manuel Benítez, emocionado ante un aforo de 1.600 personas

Manuel Benítez sube al escenario para la imposición de esta nueva distinción andaluza, "su Medalla". Entrañable encuentro con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla y el matador de toros. Extenso y caluroso abrazo. Manuel Benítez se dirige a un aforo de 1.600 personas emocionado. Y lo agradece con un solo gesto. La reverencia ante el público que tantos años le ha seguido en las plazas y fuera del albero.