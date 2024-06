El zasca de Raquel Bollo a Julián Muñoz sobre su enlace con Mayte Zaldívar

La amiga de Pantoja ha roto su silencio sobre las especulaciones que aseguran que existe aún un documento secreto que une a la tonadillera con el que fuera alcalde de Marbella.

Raquel Bollo vuelve a la actualidad tras meses desaparecida de las cámaras y lo hace para defender, una vez más, el nombre de su comadre, Isabel Pantoja, en respuesta a las informaciones que circulan sobre la inesperada boda entre Julián Muñoz y Mayte Zaldívar.

Una boda que ha dejado sin palabras a los medios y que Zaldívar se negaba a confirmar la pasada semana, a pesar de encontrarse en un plató concediendo una exclusiva, en la que el periodista José Antonio León le preguntaba a bocajarro.

Corrobora la indiferencia de Pantoja

El acontecimiento ha vuelto a situar al ex alcalde y a Mayte en el foco mediático y a Bollo, conocedora de los entresijos de la historia que vivieron en los 90 su amiga y Muñoz, quien ha desmentido la última hora del "sospechoso" enlace con una frase: "La necesidad es de los demás, no de ella", afirmaba, destacando el interés de la pareja en llamar la atención.

Raquel Bollo, sin pelos en la lengua: «Isabel Pantoja está a su bola, no está pensando en el fallecimiento de Julián» https://t.co/BAibAmdbzQ — Cotilleo.es (@cotilleo_es) May 31, 2024

La que fuera colaboradora de Sálvame ha sacado la cara por Pantoja, asegurando que, desde que rompieron, a la cantante le trae sin cuidado la vida de Julián: "La mujer no está ni pensando en eso, está a su bola", contestaba contundente sobre la reacción de Isabel al supuesto enlace.

Un hecho que considera, no es motivo para que la madre de Kiko Rivera se encuentre de nuevo en el centro de la polémica, pues todo esto le es indiferente y no sería noticia de no haber sido mencionada de nuevo por Zaldívar.

Y es que hay que recordar que Mayte puso el foco en la tonadillera en medio de la enfermedad de Julián, desvelando la existencia de unas memorias que podrían acabar con la Pantoja, lo que habría motivado la inesperada boda.

Una boda que esconde un interés económico muy claro, tal y como desvelaba Gema López en Espejo Público, ya que el matrimonio estaría negociando una nueva exclusiva con la que asegurar el futuro de Mayte tras el fallecimiento de Muñoz.



Ahora que vuelven a estar de actualidad, parece que Isabel fuera la principal perjudicada de todo esto. Así lo mantiene Bollo, quien asegura que su amiga no piensa ni un solo segundo en Muñoz. "Hay más gente pensando en el fallecimiento de este hombre, pobrecito, que realmente ella", señala.