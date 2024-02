El fiasco de lo último de Telecinco explota en toda la cara de Ana María Aldón

Por más que lo intentó no hubo manera. Lo mismo que le ha sucedido a la exmujer de José Ortega Cano que ha puesto todo de su parte y se ha dado el topetazo del siglo en el último suspiro.

Al contrario de lo que le pasa cada vez que estrena una edición nueva de La Isla de las Tentaciones, GH Dúo no termina de cuajar en la parrilla así que Telecinco no ha dudado en acelerar la marcha de su último reality de famosos para ponerse cuanto antes con Supervivientes, a ver si hay más suerte.

Así las cosas, este jueves comenzó sin pérdida de tiempo la cuenta atrás para conocer al ganador de GH Dúo, apenas 5 semanas después de comenzar la aventura en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra.

Aunque Mediaset todavía no ha anunciado la fecha de la gran gala final en la que tan solo uno de los famosos se llevará el codiciado maletín con los 50.000 euros, todo apunta a que será el 22 de febrero.

Entretanto este jueves de gala se vivió una trepidante noche repleta de emociones en la que el último expulsado abandonó la casa y, tras unas nominaciones revolucionarias con susto final, ya hay lista de primeros finalistas del concurso.

Tras la salvación de Asraf Beno, la expulsión estaba entre Ana María Aldón y Mayka Rivera. Y tras un tenso cruce de reproches entre ambas, la exmujer de José Ortega Cano fue la elegida por la audiencia, quedándose a las puertas de la final y con un mal sabor de boca que (aunque lo intentó) no pudo disimular. "No me ha gustado que me llame fría y calculadora. Yo me abro con quien quiero y soy reservada porque llevo muchos palos a mis espaldas" sentenciaba la gaditana, asegurando que "estoy feliz porque fuera tengo a mi familia y alguien que me quiera".

Los concursantes de GH Dúo se quedan atónitos con Finito e Ivana Icardi

Una noche en la que Finito e Ivana Icardi regresaron a la casa, donde estarán hasta el próximo domingo, y dejaron atónitos a sus compañeros con su derroche de besos y gestos de cariño, confirmando así que su historia de amor (de la que no sabían nada hasta ahora) marcha viento en popa a toda vela.

La pareja de esta edición no ha tenido que preocuparse por las nominaciones, en las que ha habido sorpresa final y la salida de un nombre de la lista para la entrada de otro, confirmándose los primeros finalistas que lucharán por el maletín. Unas nominaciones que han comenzado con los concursantes dando los puntos a sus compañeros a la cara, quedando como nominados Keroseno, Asraf, Marta López y Manuel González.

Sin embargo, la organización tenía una sorpresa preparada: una votación exprés de la audiencia, que en media hora salvó contra todo pronóstico al concursante de la Isla de las tentaciones, que además tuvo el privilegio de meter a alguien en su lugar en la lista de los nominados. Las candidatas, su ex Lucía, Mayka y Elena Rodríguez y, como era de esperar, eligió a la madre de Adara Molinero.

Manuel se convierte en el salvado por la audiencia 💣 #GHDúoGala6 pic.twitter.com/IwWmJgZ7TG — Gran Hermano (@ghoficial) February 16, 2024

Un gesto que cerró la lista de nominados definitivos y confirmó los primeros finalistas de la edición. En la primera, Keroseno, Asraf, Marta y Elena, que lucharán para salvarse y llegar a la final, en la que ya está el trío formado por Manuel, Lucía y Mayka, aunque ellos todavía no lo han descubierto.

Este totum revolutum que organizó Telecinco en la gala del jueves para acelerar el final de GH Dúo impactó positivamente en los espectadores y el reality subió con respecto a la semana pasada hasta el 12.5% de cuota de pantalla y 912.000 espectadores (frente al 11.6% 881.000 del anterior jueves). Sin embargo, sigue sin poder hacer frente a Antena 3 que volvió a liderar cómodamente con Entre Tierras y cifras de 13.1% y 1.298.000.