La relación entre Aitana y Sebastián Yatra en entredicho tras los Grammy Latinos

La ausencia de la cantante española en los Latin Grammy 2023 celebrados en Sevilla ha disparado las alarmas sobre su relación con el cantante colombiano.

Parece que la relación entre Aitana y Sebastián Yatra podría estar atravesando algún que otro bache y la pareja se habría distanciado. Y es que hace ya bastante que los dos artistas no se dejan ver juntos en público, la última vez fue en el concierto que Aitana daba en el WiZink Center el pasado 6 de noviembre, donde se pudo ver a Sebastián Yatra cantando y bailando todas las canciones de su chica.

Desde ese momento la pareja no ha sido vista junta, pero no ha sido hasta esta misma semana cuando han hecho saltar todas las alarmas. Y es que la ausencia de Aitana en los Latin Grammy, unos premios que presentaba su novio Sebastián Yatra, no ha pasado desapercibida, especialmente al saberse que la catalana estaba en Sevilla para actuar en la sala Antique con su espectáculo 'Alpha House', donde actuó como DJ.

Aitana y Sebastián Yatra siembran las dudas sobre su relación

Esta ausencia de Aitana en los Latin Grammy ha sido de lo más llamativa, pero no ha sido la única pista que apuntaría a un distanciamiento entre la pareja. Porque si Aitana no acudía a los premios a ver a su chico como presentador, Sebastián Yatra hacía lo propio el día anterior en la sala Antique de Sevilla, y se perdía el espectáculo de Aitana tal y como apuntaron desde "Espejo Público": "El miércoles Aitana tenía un evento, en el que pinchaba en una discoteca, y no apareció Sebastián Yatra... Y Aitana no se presentó ayer en la gala que presentaba Yatra, y no tenía ningún otro compromiso. No hicieron ninguna aparición pública ni compartieron escenario durante toda la semana de los Grammy, estando los dos allí".

A todo esto hay que sumarle el hecho de que Sebastián Yatra no se acordó de Aitana al ser preguntado por los medios de comunicación que a quién dedicaría el gramófono dorado en caso de ganar alguna vez un Grammy, y que Aitana, al ser preguntada por una niña si tenía novio contestaba que "esa es una pregunta que todo el mundo quiere saber. Pero no te la voy a responder".