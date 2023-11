Gerard Piqué habla abiertamente, por primera vez, de su separación con Shakira

Aprovechando el aniversario de su retirada del fútbol, Piqué ha querido mostrar su versión sobre la separación que tuvo con Shakira y sobre todo lo que le sucedió ese año.

Hace ya más de un año desde que Gerard Piqué y Shakira anunciaron públicamente su separación después de 12 años de relación y con dos hijos en común, Milan y Sasha. Desde entonces, el exfutbolista del FC Barcelona había guardado silencio y no se había pronunciado sobre la separación ni sobre su nueva relación con Clara Chía. Algo que sí ha hecho la cantante en numerosas ocasiones, especialmente a través de la música.

Gerard Piqué está más que acostumbrado a guardar con recelo todo lo relacionado con su vida privada, aunque en los últimos meses esta postura se ha acentuado todavía más. Ni las múltiples provocaciones de Shakira, primero con su sesión con el productor Bizarrap, ni con canciones como 'El Jefe', 'Te felicito', 'Monotonía' o 'TQM, pero TQG', habían logrado lo que finalmente ha conseguido una entrevista en el programa 'El món' de RAC1.

Coincidiendo con su primer aniversario desde que se retirara del fútbol, Gerard Piqué ha decidido conceder una entrevista a la radio catalana en la que ha hecho balance de todo lo que le ha sucedido a lo largo de este año, tanto profesional como personalmente: "Durante mi año de 2022, seguramente fue el año que pasaron más cosas, desde mi separación, mi retirada... Pasó de todo".

Para Piqué "la gente no sabe ni un diez por ciento"

El exfutbolista ha querido explicar cómo vivió él todas aquellas semanas posteriores a su separación con Shakira: "Si yo le hubiese dado importancia a todo lo que se dijo de mí, yo ahora mismo estaría encerrado en un piso o me habría tirado de un sexto". Y es que Piqué está muy acostumbrado a no hacer caso a todo lo que se habla sobre él, porque "de todo lo que se ha vivido, la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que ha pasado en realidad... Se basan en informaciones que, en su gran mayoría, no son reales".

📹 @3gerardpique, sobre la ruptura amb Shakira: "Si hagués donat importància a tot el que es va dir de mi, m'hauria llançat d'un 6è. La meva vida l'he viscut jo. La gent no sap ni un 10% del que ha passat."



👉 L'entrevista completa, aquí: https://t.co/BmwznWLzYG pic.twitter.com/nJAdLPry00 — El món a RAC1 (@elmonarac1) November 8, 2023

Más allá de estas declaraciones, Gerard Piqué no ha querido hablar sobre su relación con Clara Chía, una relación que pretende seguir manteniendo en privado, y he aclarado que, a pesar de que acepta las opiniones de los demás sobre él, porque "forma parte del show", él por su parte no va a intervenir de ninguna manera.

El exfutbolista prefiere seguir centrado en su faceta de empresario, con una nueva competición de la Kings League en marcha. La Kingdom Cup, el primer torneo de ámbito futbolístico que incluye formaciones masculinas y femeninas en un mismo partido y que vivirá su gran final el 25 de noviembre en el Palau Sant Jordi.