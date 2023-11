Cristina Pedroche se desahoga en redes soltando sus miedos como madre 'novata'

La colaboradora de 'Zapeando', en La Sexta, se encuentra de viaje en Dubai con Dabiz Muñoz y la pequeña Laia, momento que ha aprovechado para 'estallar' contra quienes la critican a diario.

Cristina Pedroche ha estado siempre en el foco mediático por diversos motivos. Ahora, debido a su maternidad, sigue siendo objeto de críticas pero no por ello deja de compartir detalles de su nueva vida a través de las redes sociales. Sin ir más lejos, la colaboradora de Zapeando, programa vespertino de La Sexta recurría a ellas para hablar de uno de sus mayores miedos superado como madre: coger el primer avión con su hija Laia. Toda una aventura que no ha podido salir mejor.

La presentadora y su marido, el cocinero Dabiz Muñoz, han vuelto a Dubái para visitar su restaurante y ultimar detalles para que todo esté perfecto. Y, como no podía ser de otra manera, el matrimonio se ha llevado a la bebé para compartir con ella este momento. Un vuelo de 7 horas en las que la pequeña Laia les ha vuelto a dar una lección: "No pudo portarse mejor", contaba en redes Cristina. Una publicación en la que ha aprovechado para contar algunos de sus miedos como madre 'novata' y en la que, como también era de esperar, se ha encontrado mensajes de crítica.

Pedroche estalla en redes y habla como madre 'novata'

Cristina Pedroche ha subido un post a Intagram, en la que aparece ella de espaldas, en una piscina, y un sincero texto en el que habla de todos los miedos que le van apareciendo desde que es madre. "Llevamos dos días increíbles en Dubai", comienza diciendo la presentadora, para continuar con uno de sus mayores temores: "Me daba miedo coger un avión con ella y no pudo portarse mejor". La de La Sexta ha compartido con sus seguidores, y algún que otro hater más 'terrores' como madre 'novata': "Me daba miedo bañarme con ella en la piscina y le ha encantado. Tengo muchos miedos porque soy novata y me siento perdida muchas veces. Pero la realidad es que no podemos entendernos mejor. Somos una. Y vayamos donde vayamos ella está feliz. Y yo más. Mi hija no para de darme lecciones. Y yo encantada", escribe junto a una imagen de lo que ha sido ese primer baño en la piscina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Pero esta publicación de la Pedroche escondía algo más, pues a raíz de la misma ha tenido que 'explicar' en una story cómo afronta su maternidad, al recibir mensajes hirientes: "No soy ni la primera, ni la única, ni la última madre, pero escribo en mi cuenta personal lo que me pasa a mi. No le voy a pasar mis miedos a mi hija porque me enfrento a ellos e intento tratarlos de la forma más natural posible", se justificaba. Tras esto, continua diciendo que "no dramatizo. Comparto mis sentimientos porque me ayuda ver o leer a otras madres con mis mismos miedos. Me hace sentir que no estoy sola y que es normal lo que me pasa". Y ha zanjado sus explicaciones dejando claro que no tiene ayuda con la niña porque así lo ha decidido. Incluso, ha llegado a señalar que le dan ganas de volver a bloquear los comentarios para evitar los ataques diarios de gente "hiriente".