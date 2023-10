La Pedroche vuelve al trabajo y oficializa su síndrome de abstinencia maternal

La pareja del chef Dabiz Muñoz muestra sus miedos del primer día en Instagram mientras sigue coleando una publicación donde tapaba más de la cuenta a juicio de algunos usuarios

Después de su baja por maternidad, la televisiva Cristina Pedroche se ha reincorporado esta semana a 'Zapeando'. Tras asegurar que estuvo llorando por separarse de su hija, la presentadora ha vuelto a sincerarse en las redes sociales sobre su estado ánimico tras su primer día: "Ayer volví al trabajo en horario normal. Intenté que no se me notara nada pero fue una tarde dura para mí".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

"Sé que soy una afortunada porque amo mi trabajo pero eso no quita que ayer me doliera el alma. Nunca me había separado tantas horas. Mi mayor miedo era que tuviera hambre y que no quisiera que le diera de comer mi madre, no sé. Yo lo dejé todo preparado, mi leche en el congelador, jeringa (porque quiero que sea la primera opción jeringa-dedo) y biberón por si acaso, pero nada fue necesario. Todo fue mucho más fácil de lo que mi cabeza me decía", dijo Pedroche en una publicación que subió a su cuenta oficial de Instagram.

"Salí del trabajo con ansiedad corriendo para llegar cuanto antes aunque ella estuvo durmiendo casi todo el rato y cuando volví a casa me estaba esperando tan tranquila. Le di teta y comió con normalidad. Veremos la siguiente semana… Poco a poco", sentenció la presentadora en esta publicación.

Tapar o no tapar

Han pasado varios meses desde que Cristina Pedroche y su marido, el chef Dabiz Muñoz, dieran la bienvenida a la pequeña Laia, su primera hija en común. La aventura de la maternidad no está siendo fácil para la presentadora, que ha compaginado todo el proceso del embarazo y el postparto con su trabajo en televisión, y que cada día comparte parte de su día a día en sus redes sociales.

La mujer de Dabiz Muñoz compartía este fin de semana una imagen en la que daba de comer a su hija. En ella, la presentadora aparecía tapada en el momento de la lactancia, lo que provocó los reproches de algunos usuarios que no entendieron la decisión de Cristina de cubrir sus pechos mientras daba de comer a la niña. Muchas personas incluso la criticaron insistiendo en que dar el pecho era algo absolutamente natural y que no necesitaba taparse.

Estos comentarios enfurecieron a Pedroche, que no dudó en responder tajantementea a las críticas: "Si no tuviera 100 ojos mirándome y móviles con cámara para sacarme la foto de la teta y la niña, claro que no me taparía", aseguraba ante sus seguidores.