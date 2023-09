Urdangarin le "saca" otra casa paradisiaca a Cristina y la desafía en Baqueira

Cuando parece que la expareja ya está a punto de sellar su acuerdo de divorcio siempre surge algo más que lo pospone. El exduque no se conforma con cualquier cosita y lo quiere todo.

El tiempo vuela... pero a veces puede parecer eterno. Y si no que les pregunten a la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin... Aunque han pasado casi dos años de su separación, el acuerdo de divorcio no termina de llegar nunca.

Cuando parece que ya están a punto de conseguirlo, surge alguna nueva traba que lo vuelve a demorar. Ahora aparece sobre la mesa de negociación un inventario donde el exduque de Palma aporta más exigencias más allá de lo económico.

Según señaló este lunes Cuatro Al Día se trata de dos "obsesiones" de Urdangarin: dos puntos en el mapa que para Iñaki marcan la diferencia.

Y es que aunque se casaron en 1997 en separación de bienes, pide quedarse con el derecho al uso de dos propiedades donde ha pasado miles de momentos junto a su familia.

Iñaki Urdangarin y sus dos "obsesiones": la casa de Bidart y la de Baqueira

Una es la casa de Bidart, un pueblo costero en los Pirineos atlánticos. Él quiere ser el único que la disfrute y privar a Doña Cristina para siempre de este enclave. Una construcción muy cerca de la playa de color blanco y dos pisos en los que disfrutar de una vida alejada de las exigencias de los Borbones.

Pero no es lo único porque Urdangarin también reclama la casa de Baqueira, en plena estación de esquí. 200 metros cuadrados enclavados en plena naturaleza y tres plantas de edificio donde Urdangarin disfrutaba con la hermana del Rey cuando eran pareja y, ahora que no lo son, también lo ha hecho con Ainhoa Armentia.



Como todo en la vida no puede ser, el exduque habría recibido una de las dos casas: la de Bidart, el que fuera el refugio paradisiaco veraniego de la familia y donde se captaron las primeras imágenes de Iñaki con Ainhoa. Y a pesar de todo, el periodista Juan Luis Galiacho aportó más detalles de esta exclusiva y desveló en primicia que Urdangarin ha vuelto a "desafiar" a su ex personándose de nuevo en la residencia de Baqueira.

Con toda esta tela que cortar sobre la mesa, Cuatro Al Día mejoró sus cifras y anotó un 4.3% de cuota de pantalla delante de 337.000 espectadores para la de Mediaset, las más altas combinadas de las cuatro últimas entregas.