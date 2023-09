El tajo de Jorge Javier a los culpables del cierre de Sálvame tritura su estreno

En el vídeo promocional previo, en el que Jorge Javier Vázquez "desafiaba" a Pablo Motos a compartir con sus Cuentos Chinos la franja del access prime time, el hijo pródigo de Telecinco ya avanzaba que sería complicado y que el hermano mayor era El Hormiguero con el que pretende competir...

Vaya si lo era, porque el primer asalto se saltó de la manera más cruenta en los audímetros. El buque insignia de Antena 3 trituró literalmente la parrilla este lunes con un rotundo 19.1% de cuota de pantalla y 2.488.000. No solo no notó el estreno de lo nuevo de Mediaset, sino que con la visita de Olga Carmona (capitana de la Selección Femenina de Fútbol que ganó el Mundial) hizo incluso mejores datos que con el primer y promocionado programa de la temporada con Isabel Pantoja en plató.

Dicen que Jorge Javier no quiso empezar su nueva aventura compitiendo contra su examiga Pantoja... Hubiera dado igual, a juzgar por el 9.4% y 1.240.000 del primer Cuentos Chinos de Telecinco.

Jorge Javier “ He visto la tele este verano y hay colaboradores que vayan a la cárcel por aburrir a la audiencia “ pic.twitter.com/8q6RckZizx — TVMASPI (@sebas_maspons) September 11, 2023

Y eso que Vázquez lo dio todo en su regreso. Lo hizo apostando por una imagen completamente renovada después de unos meses alejado de la pequeña pantalla debido a una baja médica. Mostrando su mejor versión y haciendo gala de la naturalidad que le caracteriza, el presentador no dudó en hablar sobre su "retirada forzosa" con Susi Caramelo, la primera de las colaboradoras en aparecer.

Las explicaciones de Jorge Javier Vázquez sobre su desaparición repentina

"El 18 de mayo acabo en urgencias de un hospital por una subida de tensión. La verdad es que me di cuenta de que no podía seguir tirando de mí. Todo el mundo sabe que en esta empresa se ha producido una transición que fue especialmente dolorosa para mí por muchísimas razones que mucha gente sabe", comenzó explicando.

"He pasado por muchos estados de ánimo durante la baja médica. Durante la baja médica fui capaz de atar cabos, fui capaz de saber exactamente qué ocurrió y quiénes participaron para que eso sucediera. No olvido, pero vuelvo sin ningún tipo de animo revanchista" reconoció el presentador sin dar nombres de las personas implicadas en su ausencia.

A pesar de ello, unos minutos después y con la aparición de Anabel Alonso en plató, cuando la colaboradora le preguntó si iría al nuevo programa de Ana Rosa Quintana que sustituirá a Sálvame en las tardes de Telecinco, el presentador fue bastante hiriente y directo: "Tengo que decir que no me veo preparado aún para ir al lugar del crimen".

Después de decir que durante la baja médica pudo atar cabos:



-Anabel Alonso: "Si Ana Rosa Quintana te invitara a su programa, ¿irías?".

-Jorge Javier: "Tengo que decir que no me veo preparado aún para ir al lugar del crimen".



Todo dicho. Y lo que ha callado...#CuentosChinos1 pic.twitter.com/ZjkR2UmedR — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) September 11, 2023

En su regreso a la tele y a Mediaset, quiso agradecer a esas personas que han confiado en él de nuevo para ponerse al frente de este nuevo formato que competirá con grandes pesos pesados de la noche como Pablo Motos o el Gran Wyoming en El Intermedio de La Sexta.

"Vuelvo por el apoyo que me ha brindado Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset. Por él estoy aquí. Vengo con un única misión, vengo a hacer lo que sé hacer: entretener. Mi único mensaje es que yo vengo a trabajar y lo único que pido a la gente que no trabaja es que, al menos, no enrede".