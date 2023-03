La hija de Cayetano Rivera rompe su silencio para desenmascarar a Eva González

Durante el tiempo que el torero y la presentadora estuvieron juntos se optó por evitar el tema o hablar superficialmente de ello, ahora parece que ha llegado el momento de ajustar cuentas.

Poco a poco vamos descubriendo algunas de las revelaciones que Lucía Rivera hace en su biografía, Nada es lo que parece, que en apenas 24 horas en el mercado ya está dando mucho que hablar. Y es que la hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera no solo se abre en canal para confesar que sufrió maltrato físico y psicológico por parte de dos de sus exparejas, sino que además habla como nunca sobre su relación con Eva González, contra la que arremete duramente.

En uno de los capítulos del libro, llamado Familia, la modelo habla de los aspectos más personales de su vida y, a pesar de que siempre ha intentado mantenerse al margen de la fama de su familia paterna, sorprende dedicando unas demoledoras palabras a la exmujer de su padre.

"Sé que al principio y a su manera mi padre luchó por mi. Y como era de esperar rehízo su vida con una mujer quien al principio, para mi disgusto, solo disimuló su desagrado hacia mí" desvela, confirmando así lo que era un secreto a voces desde hace años por sus escasísimas imágenes juntas: Eva González nunca la llegó a aceptar.

Una actitud que ni siquiera cambió con el paso de los años y el nacimiento de su hermano Cayetano en 2018, cuando sin decirlo claramente, vivió un incómodo momento al viajar a Sevilla para conocerle: "Aparecí con una caja de regalos que compré en un bazar cuando fui a conocerle recién nacido. No era un gran regalo porque no tenía un duro, pero lo importante es el detalle" revela, dejando entrever que a la modelo no debió hacerle demasiada gracia lo que Lucía regaló a su hijo.

Las "migajas de cariño" que Eva González "no dio" a Lucía Rivera

Unas durísimas confesiones que no se quedan ahí, puesto que aunque la asturiana cree que toda su familia mediática, "hasta la ya exmujer de de mi padre, lo han hecho lo mejor que han podido" a ella "incomprensiblemente", le habría gustado recibir "alguna migaja de cariño" por parte de Eva.

Más sincera que nunca, Lucía reconoce que fue una "adolescente rebelde" y que "encerrada en el que dirán" e "intentando huir de la prensa del corazón" tuvo sus coqueteos con la marihuana.

Revelaciones sobre las que Cayetano Rivera y Eva González (en el ojo del huracán por la relación que el torero habría iniciado con la presentadora portuguesa María Cerqueira) no se han pronunciado todavía aunque, teniendo en cuenta su discreción en lo que a su vida privada se refiere, no les habrán sentado nada bien.