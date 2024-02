La familia Ortega Cano se reúne al completo, pero con una sonada ausencia

La familia del torero se ha reunido para disfrutar de una tarde juntos por una especial ocasión en la que solo ha habido una ausencia señalada.

Este viernes ha sido un día muy especial para la familia de Ortega Cano. La familia al completo del diestro se ha reunido para celebrar el 11 cumpleaños del más pequeño de la casa, José María. Una celebración de la que se ha encargado su padre, José Ortega Cano, porque su madre, Ana María Aldón no ha podido estar presente.

Hay que recordar, que Ana María Aldón es una de las participantes de la nueva edición de "Gran Hermano Dúo", y tras lograr salvarse de la expulsión el jueves, la diseñadora ha tenido la posibilidad de permanecer en el reality pero se ha perdido en cumpleaños de su pequeño. Aún así, Ana María Aldón no se ha olvidado de José María, y desde la casa de "GH Dúo" le mandó un mensaje: "Este año no puede ser que lo pasemos juntos, pero lo pasaremos en grande. Te quiero. Si estoy aquí no lo hago por lujo ni por placer, lo hago para pagar nuestro hogar".

La fiesta por el 11 cumpleaños de José María

A pesar de la ausencia de su madre, José María ha tenido una fiesta de cumpleaños por todo lo alto en la que no han faltado amigos ni familiares. Una fiesta que ha organizado José Ortega Cano en un parque de bolas con camas elásticas, donde José María y sus amigos se lo han pasado en grande: "Son unos fenómenos, todo ha ido bien, se lo han pasado muy bien".

Además de su padre, a la fiesta de José María han asistido su hermana, Gloria Camila, quien ha llegado sola y se ha fundido en un abrazo con su padre nada más llegar. Gloria Camila ha hablado sobre su hermano pequeño, a quien "le deseo lo mejor", y se ha fotografiado junto a su padre y junto a él.

También se ha podido ver a Mari Carmen Ortega, la tía de José María, quien le ha dedicado multitud de halagos al pequeño cumpleañero: "Es un niño maravilloso, muy cariñoso, tranquilo y muy bueno". Además nos ha dado a conoce algunas de las aficiones de José María: "Le gusta ir a los toros, pero no para dedicarse a ello, lo suyo es el fútbol".

El último en hablar ha sido José Ortega Cano, quien ha querido obviar las preguntas sobre la ausencia de Ana María Aldón y se ha centrado en el cumpleañero: "Es un personaje, una joya, un niño que le gusta mucho la música, el fútbol y todo lo que sea bonito para su futuro. Él no va a ser torero, pero sí es aficionado".