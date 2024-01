Ortega Cano intenta ligar con una periodista de Antena 3 y sale trasquilado

Ahora que su exmujer Ana María Aldón está a punto de entrar en otro reality prepara boda con su nuevo novio, el torero ha decidido dar un giro drástico a su existencia...

Un año después de su divorcio de Ana María Aldón, José Ortega Cano atraviesa uno de los momentos más dulces y tranquilos de su vida. Mientras la nueva concursante de Gran Hermano Dúo prepara su boda con su novio Eladio, el torero ha dejado atrás las polémicas que le han perseguido en los últimos tiempos y, pletórico, ha confesado que está de nuevo abierto al amor.

El viudo de Rocío Jurado concedió una divertida entrevista al programa Y ahora Sonsoles con motivo del 50 cumpleaños de Jesulín de Ubrique (ya que fue quien le dio la alternativa en los ruedos) y, más relajado que nunca, no dudó en sincerarse sobre su soltería y reconocer que, aunque está feliz así, no le importaría enamorarse de nuevo: "Si hay por ahí alguna novia...", bromeó con la presentadora Sonsoles Ónega.

Recién cumplidos los 70, Ortega Cano defendió que se encuentra en plena forma y "tengo ganas de vivir, de estar alegre, de estar pletórico de ánimo y de trabajar. Ando bien, estoy bien de figura, delgadito y fuerte. Muy bien. Yo me siento joven y fuerte y todos me dicen que estoy muy joven y apuesto", sostuvo.

Sonsoles Ónega le propuso visitar su magacín: "Como yo sé que se va a echar novia, porque está usted cañón y no vea lo guapo que está en la pantalla de Antena 3, usted me llama, viene al plató y hablamos de amor". Y el torero no dudó en recoger el guante asegurando que "el amor es vida, es necesario".

Ortega Cano intenta "tirarle los trastos" a la reportera "casada" de Sonsoles Ónega

Fue entonces cuando la periodista hizo referencia a una señora que estaba entre los espectadores de plató, "igual de aquí se lleva una novia puesta", pero el padre de Gloria Camila optó por flirtear con la reportera que le estaba haciendo la conexión, Arancha Pérez Ponce: "Bueno, aquí tengo...".

Rápidamente presentadora y colaboradores saltaron como un resorte: "No, Arancha está pillada. Está casada, por favor". La propia periodista se excusó con un "estoy muy ocupada", pero el diestro no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer: "¿Mañana tenemos otra entrevista?". "Todavía liga", señalaron desde el plató mientras Ónega zanjó el asunto entre risas: "Me encanta. Oye, pues este plano es historia de la televisión".