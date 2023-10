Las "parejas de Vox y de Podemos" de Jorge Fernández le indignan y arde Antena 3

El presentador estrella, infalible, de la cadena naranja de Atresmedia ha llegado a unos niveles dentro de la parrilla que se puede permitir decir y comentar lo que le viene en gana.

¿Los polos opuestos se atraen? Es un viejo dicho que se lleva escuchando toda la vida de manera coloquial y que se suele dar por sentado dentro del imaginario colectivo la mayoría de las veces como tantas otras afirmaciones ancestrales sin demasiada base científica.

Este lunes el asunto salió a colación en el plató de La Ruleta de la Suerte de Antena 3 cuando los concursantes se enfrentaron a un panel cuya pista era Sobre las parejas.

Tras resolverse el panel "Los polos opuestos no se atraen", el presentador Jorge Fernández aclaró de donde venía dicha afirmación tan rotunda. A saber, un estudio realizado en la Universidad de Colorado en Estados Unidos sobre más de 130 rasgos y millones de parejas durante más de un siglo demuestra que las personas prefieren aquellas que se les parezcan echando abajo la teoría de que los polos opuestos se atraen.

Después de lee la información sobre el panel, Jorge Fernández no pudo evitar su indignación y sorpresa: "Y yo digo ¿de verdad, de verdad hace falta un siglo y millones de parejas para decir que los polos opuestos no se atraen? Es que es verdad, yo siempre he pensado que esto es una tontería. ¿Cómo se van a atraer los polos opuestos? Imagínate una pareja uno de Podemos y otro de Vox, uno que es ateo y otro que está todo el día en misa, uno que le gusta la montaña y otro que le gusta el mar... ¿Cuánto va a durar esa pareja, digo yo? No sé, eso es lo que pienso", sentenció.

Reflexiones que parecieron gozar de muy buena aceptación entre el público soberano. No en vano, este lunes La Ruleta de la Suerte comenzó la semana de la mejor manera posible, subiendo en los audímetros hasta alcanzar las cifras de 20.8% de cuota de pantalla y los 1.608.000 espectadores, sus registros más altos combinados desde el pasado 18 octubre.

Su liderazgo en la franja de la última hora de la mañana es tan indiscutible dobla cada día a sus rivales. De hecho, en Telecinco, este lunes Vamos a Ver Más anotó un 10.5% y 763.000. La Sexta Noticias hizo un 10.5% y 1.011.000, y en La Uno de TVE Ahora o Nunca anotó un 7.3% y 627.000.