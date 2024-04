Raquel Bollo remata a Jorge Javier y a La Fábrica de la Tele: condena millonaria

La ex colaboradora de Sálvame gana el pulso a la productora de su antiguo programa y consigue una importante indemnización tras acusarla de cometer graves delitos. Dañaron su reputación.

La Fábrica de la Tele, la productora de Sálvame, ha recibido la dura sentencia de tener que indemnizar a Raquel Bollo con 160 mil euros por vulnerar su derecho al honor. La orden ha sido dada por el juzgado de Primera Instancia nº21 de Sevilla: "La productora vulneró su derecho al honor al entender que todas las informaciones difundidas en el programa televisivo Sálvame, presentado por Jorge Javier Vázquez, carecían de veracidad siendo totalmente injuriosas y denigrantes", se ha revelado El Confidencial.

La ex colaboradora del vespertino de Mediaset España ha obtenido una victoria legal significativa después de que el programa de Telecinco, producido por La Fábrica de la Tele, la acusara falsamente de diversos delitos. La demanda, interpuesta en mayo de 2022, se centró en acusaciones infundadas que atribuían a Bollo haber cometido robos y destrozos, así como otras afirmaciones sin base.

La sentencia emitida por el Tribunal no solo dictaminó que estas acusaciones carecían de veracidad, sino que también reconocía el daño causado tanto a la reputación personal como profesional de Bollo. Entre las acusaciones infundadas se encontraban afirmaciones sobre supuestos robos de un reloj Rolex y actos de vandalismo en propiedades alquiladas, además de atribuirle la venta de prendas de vestir usadas como si fueran originales.

La productora ha apelado ante la Audiencia Provincial de Sevilla, pero Bollo ya ha manifestado su alegría ante esto: "Para mí hoy es un día muy especial, porque es el día en el que voy a compartir algo con vosotros. Han sido muchos años de muchas cosas injustas, de muchas mentiras, de muchas humillaciones... Destrozar no solo tu imagen, tu trabajo, tu trabajo fuera de televisión... Y han sido años duros, que además muchas personas de las que me seguís no estáis acostumbradas a mi silencio. Siempre me he defendido con garra, defendiendo siempre la verdad".

Raquel Bollo ha sufrido

"Muchos os preguntabais el porqué de mi silencio y era porque tomé la decisión de defenderme donde me tenía que defender", señaló en su cuenta de Instagram.

"He sufrido, he llorado, he sufrido rabia, he sufrido impotencia, he tenido que estar callada. Pero no solo yo, mi familia, mi entorno, la gente que me quiere, algunos de vosotros que estáis ahí, que me habéis defendido a muerte y habéis estado ahí siempre conmigo. Aunque haya sido larga la espera, el silencio ha merecido la pena. Hoy ha visto su fruto. Hacer daño sin querer, vale, pero queriendo no es justo, y eso se paga", prosiguió diciendo.

Después de dos años todavía no he tenido unas disculpas. Se hacía daño queriendo, sabiendo que lo que se estaba contando era mentira, y se ha hecho un daño gratuito, que me llevó a una depresión. Sí, hoy lo digo, he pasado por una depresión. Estar en silencio cuesta, y más cuando puedes demostrar que lo que se está diciendo no es cierto. ¿Alguien me va a pedir perdón? No lo necesito, pero, ¿ahora va a decir alguien que no se puede creer todo lo que se dice? Me hace súper feliz esta noticia. Gracias a todos por vuestro apoyo y vuestros mensajes", sentenció.