Melody suelta un hachazo a Cristina Tárrega que pone de los nervios a Mediaset

No parece que las dos nuevas aventuras de la nueva Mediaset estén comenzando su trayectoria con buen pie, al menos a juzgar por los datos, esos que nunca engañan, negro sobre blanco.

Calentando motores para el estreno de su nuevo programa La Vida Sin Filtros, Cristina Tárrega se dejó caer este jueves por el plató de Así es la Vida de Sandra Barneda, donde los colaboradores del sustituto de Sálvame pudieron hacerle cada uno una pregunta que ella contestó, como reza su nuevo magacín, sin filtros.

Viendo a la cantante Melody sentada en la mesa Tárrega se sorprendió mucho y no dudó en exclamar un "¡Ah, pero Melody, Melody, la de los monos! ¡La del mono maravilloso!".

A lo que la artista ni se lo pensó dos veces echándole un toque de humor y no poca mala leche: "Es que, Cristina, el filtro mío lo has perdido. Si te has quedado en lo del gorila solo… tiene cojones".

Tensión encubierta entre Cristina Tárrega y Melody y datos a la baja

Momentos de tensión que la presentadora quiso desactivar rápidamente para que no se molestara nadie con sus palabras: "Melody, no te pongas así. No te ofendas, mi amor, todos tenemos que estar orgullosos de nuestra vida. Yo te recuerdo de pequeñita, tan mona, tan simpática, tan profesional… Que luego los cantantes mayores no lo hacían como ella".

Tiras y aflojas que este jueves, cuarta entrega del Así es la Vida de Sandra Barneda después de la desaparición de Sálvame, le valieron a Telecinco un 9.6% de cuota de pantallas y 820.000, bajando con respecto al día anterior, lejos de las medias de su predecesor y la parrilla y cada vez más lejos también de su competencia directa de Antena 3, el Y Ahora Sonsoles que volvió a subir este jueves hasta el 13.2% y 1.011.000 aumentando cada vez más las distancias.