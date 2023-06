Adara Molinero hace trizas los mejores sueños de Mercedes Milá con Asraf Beno

Telecinco volvió a triturar la parrilla con la inestimable ayuda de dos los concursantes que más alegrías le están dando y no solo dentro de la programación, sino también fuera de cámaras.

Con los últimos concursantes en la recta final de Supervivientes, el programa ya tiene sus cuatro finalistas definitivos. Bosco Martínez- Bordiú, Asraf Beno, Jonan Wiergo y Adara Molinero son los cuatro concursantes que se jugarán el puesto de ganador en la que ha sido la edición más larga del famoso reality de aventuras de Telecinco.

Aunque Artùr estuvo muy cerca de esa gran final, los espectadores del reality han decidido darle esa oportunidad a una veterana de los concursos, Adara Molinero, que volvió a ganarse el favor del público una vez más.

"Estoy en shock, no me lo puedo creer, estaba súper nerviosa, con taquicardia. Quiero agradecer a todas esas personas que me han salvado, que me siguen regalando tiempo en este concurso. Va por ellos, concursamos juntos, les quiero muchísimo" reconocía Adara tras conocer su nombre como finalista definitivo.

Por su parte, Artùr se mostraba agradecido por la experiencia vivida y con ganas de volver a la rutina: "Lo he dicho ya alguna vez, mucha pereza por abandonar el juego ahora, quería ser finalista pero a estas alturas somos todos ganadores, espero que gane el mejor. Vuelvo a casa, a ver a mi familia, esto es un juego, unos ganan y otros no".

Como cada semana, el eliminado ha tenido que dejar una ventaja y un lastre a sus compañeros. Una vez más Artùr beneficiaba a su amigo Bosco con 15 segundos de ventaja para la prueba final mientras que Adara recibía el último lastre.

Adara Molinero, última líder y primera finalista de Supervivientes 2023

Claro que de poco le valió el lastre porque Adara se convirtió este jueves en la primera finalista oficial de Supervivientes 2023.

Los concursantes se enfrentaban a un juego decisivo: el último del líder. Para ello, compitieron en un juego de equilibrio en el que se decidió a los dos finalistas, que fueron Adara y Asraf. Después, los dos favoritos batallaron en la prueba definitiva: la apnea. Adara salió victoriosa y, con ello, va directa a la final.

El collar del líder suponía la inmunidad y librarse de las últimas nominaciones. Desde la exclusiva villa en la que están aislados, Asraf y Adara se sumergieron en la piscina y apenas se movieron mientras aguantaban la respiración.

El gozo de Mercedes Milá en un pozo

Luchando contra su cuerpo y su propia mente, Asraf salía a la superficie a los 58 segundos y Adara salía seguidamente gritando y celebrando lo que suponía: se había clasificado automáticamente para la gran final del reality.

Vamos que aunque el que ríe el último, ríe mejor, en la carrera a cara de perro que llevan los dos grandes favoritos para ganar esta edición del concurso Adara parece ponerse en cabeza por delante de Asraf Beno para disgusto de Mercedes Milá que ya se ha manifestado abiertamente a favor del novio de Isa Pantoja (la hija de la tonadillera hasta le ha dado las gracias por todo lo que está haciendo por ellos) y en contra de Molinero.

Gran noche para Adara Molinero y no menos para Telecinco que un jueves más trituró la parrilla Con Supervivientes y cifras de 17.6% de share y 1.534.000 espectadores. La medalla de plata de la noche fue para Antena 3 con Heridas (10.5% y 1.100.000) mientras en Cuatro, el Horizonte de Iker Jiménez anotó un 8.3% y 668.000 y en La Uno Viaje al Centro de la Tele: Especial Raphael hizo un 6.1% y 709.000.