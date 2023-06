Manuel Cortés airea lo que nunca sobre Asraf y topa con un enemigo que le lincha

Es sin duda uno de los grandes favoritos para ganar esta edición de Supervivientes y se rompió al ver a su "hijastro" pero con lo que no contaba era con dos rivales que no tienen piedad.

Las últimas semanas de Supervivientes se caracterizan por la gran emotividad que caracteriza estos días. Con la llegada del 'Pozo del tiempo perdido', los concursantes se encontraban con un cofre con enseres y notas personales de parte de su familia. El primero en participar en esta actividad era Asraf, uno de los grandes favoritos para hacerse con la victoria de esta edición del reality.

"Cuánto la echo de menos" decía mientras abrazaba el cojín que le regaló su madre. Reprimiendo las lágrimas, sacaba otro cojín con fotografías de sus seres queridos y rompía a llorar al reconocer un juguete de Alberto, el hijo de Isa Pantoja. Entre sollozos, leía la carta escrita por su madre en la que le aseguraba estar muy orgullosa de él y recordarle lo mucho que le echan de menos en su familia. Su hermano Anuar le confesaba que confiaba en que llegará más lejos que él en el concurso y le reconocía el gran esfuerzo que ha hecho durante los últimos meses.

Asraf se rompe al ver un recuerdo de Albertito, hijo de Isa Pantoja

A través de su carta, Isa Pi le comentaba la nueva idea que ha tenido para su boda: que sea él quien haga a mano los detalles para los invitados de la celebración. Sin duda, el momento en el que más se le quebraba la voz era al leer "Alberto te echa mucho de menos". Sin poder evitarlo, lloraba al recordar al hijo de su pareja.

Incluso la hija de la cantante le aseguraba que si fuera por Alberto, habría ido a plató cada semana para defender su concurso y proclamarle el ganador del programa. De vuelta en plató, ella misma dejaba claro lo orgullosa que está de su prometido y de lo agradecida que está de que los padres del concursante hayan mandado sus mensajes para mostrarle su apoyo.

La joven aclaraba que su expareja, Alberto Isla, le ha estado ayudando estos meses para cuidar al pequeño cada vez que ella tenía que ir a televisión. Además presumía de la buena relación entre su hijo y Asraf, que se ha ido forjando poco a poco y en la que el concursante quiere al menor como si fuera su propio hijo.

Claro que no todo fueron momentazos a favor de Asraf y su concurso. Uno de sus grandes enemigos en la isla, Manuel Cortés, quiso zanjar de una vez por todas si Beno se comporta de una manera delante de las cámaras y de otra detrás. En este sentido, contó por primera vez algo que nunca había dicho: "Son muchas personas las que dicen lo mismo, yo he expuesto mis ejemplos, mi vivencia no me la puede quitar nadie. Todo lo que yo he vivido y los ejemplos que he puesto son totalmente reales. Hay un dato que nunca llegué a decir y es que Asraf me dijo: Cuando quieras te enseño a hacer televisión. Ahí no estaba la cámara y es algo que yo he vivido".

Supervivientes en Telecinco se topa con el fútbol en La Uno de TVE

Todo ello en un Supervivientes: Conexión Honduras dominical que esta vez no pudo liderar el prime time como suele hacer habitualmente. De hecho, bajó notablemente sus cifras hasta el 12.6% de cuota de pantalla y los 1.318.000 espectadores por culpa de un enemigo inesperado e implacable: el fútbol.

Y es que TVE se llevó la palma este domingo gracias al deporte rey y, sobre todo, a la Selección Española que volvió a lograr un título tras 11 años de sequía llevándose la UEFA Nations League frente a Croacia en los penaltis. Máxima emoción que se tradujo en cifras estratosféricas para La Uno contra las que Telecinco no tuvo nada que hacer: 37.7% y 5.230.000 para el partido, 41.7% y 6.417.000 para la prórroga y hasta 48.4% y 7.261.000 en los penaltis.