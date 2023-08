Terelu Campos: la “medio” sincera, la “más” oportunista y "la pela es la pela"

La hija de María Teresa Campos necesita facturar y se ha marcado una portada a costa de la enfermedad de su madre. No es la primera vez, ya lo hizo en la etapa final de 'Sálvame'.

Una vez más. No es la primera ni será la última. Terelu Campos es portada en su revsita de cabecera. Ahora amiga. Antes fue enemiga. Distante. Demonios. La pela es la pela. Terelu Campos es protagonista esta semana en la revista Lecturas.

Allí firma. Otros escriben. Dicen. Cuentan. Rumores. Este diario confirma. Gran entrevista la periodista Izaguirre. Le ha sacado hasta el hígado. Hoy no encebollado.. Habla de todo. Y no de lo suyo. Más de lo ajeno. La pela es la pela Otra vez El titular es su madre y el estado de decrepitud al que se enfrenta por la maldita enfermedad del olvido. Una desgracia para quien la padece. Y una “suerte” para quien la vende. La pela es la pela. Tercera vez. Terelu Campos utiliza la enfermedad de su madre para hacer una portada. En su derecho está. Y en su derecho no está de responsabilizar a terceros (la prensa) de lo contado, lo vivido, lo narrado y lo comentado de la situación de su madre. . Eso se llama oportunismo gratuito. Para la prensa. Ella lo cobra.

Terelu Campos no es la primera vez que habla de la enfermedad de su madre. Lo hizo en los últimos días del programa presentó. Después de años y vejaciones. En los últimos días de Sálvame la necesitaron y lo necesito. Destruyó a María Patiño como presentadora aquel 23 de junio de 2023 cuando se cerraba la etapa Sálvame tras 14 años de existencia y éxito. El papel de víctima de Terelu es de rencor. Un Goya. Y no es Lolita Flores. Terelu se mete en el papel de La Poncia pero no lo es. EL 23 de junio destruyendo a la Patiño sí, en defensa del dolor de su madre, No. A trabajar como decía don Joaquin Prat, a jugar.

Terelu Campos necesita facturar. Y lo ha hecho hablando de la enfermedad de su madre. Y la de un menor, el hijo de su sobrino, hijo de Carmen Borrego. También víctima. No lo ha podido conocer. Razones tendrá su sobrino y la mujer de su sobrino. El mundo no circula a su alrededor. No es el sol. Ni rey. Ni francés. Es Terelu, gran presentadora a millas de la extinta Carlota Corredera.

La mayor de las Campos es sabedora de la profesión de su madre. La suya. Y la de los advenimos que le arrebataron su puesto por sobería de los poderosos. Al final ganó la batalla,, “la Terelu” en favor de “la Patiño”. Como personaje del corazón es un fiasco y una mentira a medidas con vacuna de victimismo. Sin determinar la vacuna. Terlu no es vocera como presentadora. Es oportunista como personaje y con buen fondo. Muy buen fondo. Otra cosa es la pela. Nada que ver con Carmen Borrego.

Terelu Campos no ha dicho ni media de su tercer hermano. Gustavo Guillermo no sale en la entrevista. No le interesa. No le conviene. Es una cláusula del contrato. Y lo desteta. Querer y proteger más a tus seres queridos que una misma, cuesta. Y duele. Y afecta pero interesa. La pela es la pela. Y el interés familiar es el interés familiar por mucho é que se ladre por mensajes de teléfono.

Terelu Campos está muy enfadada con ESdiario por contar la verdad. No es la primera vez NI será la última. De su enfado. Nunca desvelará ESdiario los mensajes de enojo de la mayor del clan Campos con este peridico. Nunca del verbo “nunca". Una vez escuchados los mensajes, uno recuerda aquellos años donde Teresa Campos era feliz con Edmundo Arrocet. D.E.P, aquellos años.