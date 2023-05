Gustavo, la mano derecha de Mª Teresa Campos, demanda a 'Sálvame'

No son buenos tiempos para La Fábrica de la Tele. Gustavo Guillermo y su pareja Ainhoa han demandado a 'Sálvame' y 'Sálvame Deluxe' por vulneración de la intimidad, honor y la propia imagen

Nuevo revés para La Fábrica de la Tele. Gustavo Guillermo y su pareja Ainhoa han demandado a Sálvame y Sálvame Deluxe. Los Juzgados de Torrejón de Ardoz (Madrid) decidirán si los programas de televisión estrella de Mediaset han vulnerado la intimidad, honor y propia imagen del hombre que lleva 30 años con la comunicadora malagueña y el de su pareja.

ESdiario ha conocido en "exclusiva" que no es una sola demanda. Gustavo y Ainhoa demandan por separado al tratarse de personas con distinta calificación en el derecho civil. Ainhoa es una persona anónima y Gustavo no es famoso aunque sí popular. La vulneración a uno y otro se hizo de la misma manera. En diciembre de 2022, estos programas deciden dar una imagen de Gustavo que poco tiene que ver con la realidad, según asegura quien bien conoce a Gustavo. A su pareja la hicieron “conocida y notoria” para poder vender mejor el asunto. Libertad para informar y obligación de responsabilidades. La pareja de Gustavo no es un personaje público.

"Tercer hijo" de Teresa Campos

Gustavo es el “tercer” hijo de Teresa Campos. Gustavo es la persona que atiende a la comunicadora desde hace 3 décadas. Gustavo tenía 18 años. Teresa lo conoce en su etapa en TVE. Allí lo fichó y con ella se quedó todo el tiempo. Hasta hoy. Y hasta el final de Teresa Campos. Gustavo ha renunciado a ofertas interesante de televisión para estar en el día a día con su “segunda madre”. Guillermo es quien ha acompañado a su jefa en los mejores y en los peores momentos. En sus años de esplendor y en estos momentos donde la enfermedad del olvido llamó a la mujer que consiguió convertir las mañañas de la televisión en nuestro país en un referente político con su innovadora tertulia.

Una mujer anónima

La pareja de Gustavo vive de su trabajo que nada tiene que ver con lo mediático. Es completamente anónima. Hasta que un medio de comunicación decidió convertirla en público por necesidades que marcaba esos días el audímetro de Sálvame.

El perfil de Gustavo narrado por estos programas nada tiene que ver con la realidad. Lejos, muy lejos. Incluso existen conversaciones de whatsapp que pueden no coincidir con lo narrado en directo por alguno de los colaboradores. Hay responsabilidad directa de estos tertulianos. En el caso de Ainhoa, no hace falta conocer si es verdad o no por parte del juez. Es un personaje anónimo y se tiene que respetar su anonimato. Las demandas se presentaron días antes del anuncio de la cancelación del programa. Aquí tampoco cabe el refranero español “a perro flaco todo son pulgas”.

Jesús Manuel Ruiz