La hija de Terelu y el hijo de Carmen Borrego siguen sin dirigirse la palabra

Alejandra Rubio confesó en el programa Fiesta a Emma García que aún no conocía al hijo de su primo, José María Almoguera, porque no le había invitado a su casa.

José María Almoguera -hijo de Carmen Borrego- fue padre hace unos días y la noticia agitó bastante la crónica rosa nuestro país. La hermana de Terelu Campos se enteraba por la prensa de que su nuera ingresaba en el hospital y, horas más tarde, era su propio hijo quien le comunicaba el nacimiento de su primer nieto.

La relación del clan Campos con el nieto de María Teresa Campos es complicada, este sábado mismo Alejandra Rubio confesaba en el programa 'Fiesta' que todavía no conoce al pequeño Marc porque no tiene ningún tipo de relación con su primo y, además, desvelaba que "no se han arreglado las cosas" con él.

Carmen Borrego hace saltar todas las alarmas 🚨https://t.co/Mzndq4RgtJ — España Diario (@EspanaDiarioES) July 9, 2023

La joven dejaba claro en el plató de L que "no me voy a presentar a un sitio donde no me han invitado, pero si me manda un mensaje, voy encantada". Si él no me invita y no quiere que vaya, yo no voy a hacer nada".

Muy sincera, la hija de Terelu Campos comentaba que "a día de hoy, no tengo ninguna relación con José, cada uno tiene su vida" y desvelaba que "tampoco viene a ninguna comida familiar" al contrario de su prima, que sí asiste a estas reuniones que hacen.

Alejandra se sinceraba con la presentadora y explicaba que su primo "tiene que solucionar otras cosas primero con su madre", dejando entrever que madre e hijo no han arreglado sus diferencias: "Me parece un tema complicado y no quiero sacarlo cuando estamos cenando. Sé que Carmen lo pasa mal. No está solucionado".

#NOTICIA Se acabó Sálvame Deluxe y con él se dice adiós definitivo a una etapa de la televisión a la que han pertenecido colaboradores como Carmen Borrego, Marta López , Chelo García Cortés o Miguel Frigenti que, agradecidos y emocionados, se despidieron en este baile... pic.twitter.com/kQDgfo7f6v — Sevilla Magazine (@SevillaMagz) July 15, 2023

De esta manera, vuelve a abrirse el melón de la relación entre Borrego y su hijo, un tema del que la colaboradora decidió no hablar porque así se lo pidió José... pero, ¿es cierto que entre ellos no ha habido un acercamiento? ¿ve Carmen a su nieto?