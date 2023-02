Salen a subasta 32 cartas personales de Lady Di a un matrimonio amigo

Cuando pensábamos que ya habíamos visto todo con el documental de Harry y Meghan y la posterior autobiografía del Príncipe, el periódico ‘The Mirror’ adelantaba esta semana que se han puesto a subasta 32 cartas que Lady Di le envió al matrimonio Kassems, Susie y Tarek, cuando vivía uno de los momentos más complicados de su vida y esto solo puede significar una cosa: la Princesa del Pueblo vuelve.

< There are a total of 32 letters that were written between 1995 & 1996 that are being sold at auction at Lay’s Auctioneers of Penzance, Cornwall, on 16 February. > 💌💥🙄🙄🙄https://t.co/fqrP0BEs4q