Kiko Rivera machaca Mediaset: cuenta lo malo que oculta GH VIP y Supervivientes

El hijo de Isabel Pantoja reaparece en una charla con un youtuber y lo hace para rajar de lo lindo sobre su paso por los dos realitys estrella de la tele. Sigue su guerra con Telecinco.

El conocido youtuber Jordi Wild ha entrevistado a Kiko Rivera para su podcast The Wild Project. El famoso dj ha cambiado los platós de televisión por la habitación del conocido creador de contenidos para hacer un repaso a su trayectoria bajo el foco de la prensa rosa y hablar de su madre, Isabel Pantoja, con la que ahora no tiene ningún trato y las relaciones no son precisamente nada cordiales, y de su historial y vivencias en los realitys de Telecinco.

Tal y como recoge El Confidencial, el hijo de la tonadillera ha tenido una cámara delante desde su nacimiento y tras su mayoría de edad no tardó en acudir a los programas y participar en concursos como Gran Hermano VIP y Supervivientes. Por este último ha pasado gran parte de la familia Pantoja: Isabel, Anabel y Chabelita. Y eso sin contar a otros personajes relacionados con la cantante.

Para sus familiares fue la experiencia más bonita, según han declarado en numerosas entrevistas. Sin embargo, Kiko Rivera (quizás tenga que ver el contenido de sus críticas con la guerra abierta que mantiene con Mediaset España, tras su veto televisivo que a veces levanta la cadena de Fuencarral) no tiene buen recuerdo de su aventura en la isla de los famosos: "Yo no vuelvo allí ni de visita". El dj ha contado que fue "muy duro" porque además de pasar hambre, "a todo el mundo le huele la boca a mierda pura".

Kiko Rivera y sus problemas con la comida

Pero sin duda para él lo peor de Supervivientes fue la comida: "Me pegué 11 días sin comer". El programa lo único que da a los concursantes es la bebida isotónica y arroz para aguantar, además de los alimentos que tenían opción a conseguir en las pruebas. Kiko ha contado que en su edición sus compañeros se comían lo que había por allí, pero que para él era imposible: "Yo tengo la gota, no me puedo comer un cangrejo vivo".

Kiko también ha explicado que no se podía trepar para coger los cocos, ya que era un paraje natural y tenían que esperar a que cayesen. Finalmente, después de un mes en la isla, tuvo que abandonar el concurso por su problema con la gota y ha insistido que no volvería jamás. En cuanto a la convivencia, ha dicho que lo pasó peor en Gran Hermano que en Supervivientes, a pesar de que las condiciones eran más extremas.