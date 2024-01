Pilar Eyre congela TV3 dando un año al matrimonio de los Reyes Felipe y Letizia

La exclusiva del Rey Emérito con unas impactantes fotos nunca vistas ha nuevo conflicto en Casa Real que no ha hecho sino ahondar en la difícil situación que atraviesa la experiodista...

La Reina Letizia no atraviesa por su mejor momento, como se pudo comprobar en su semblante serio y triste durante la celebración de la Pascua Militar este pasado 6 de enero.

A la pesadilla que no cesa de Jaime del Burgo (que ahora amenaza con publicar su propio libro de memorias más allá del de Jaime Peñafiel) se une ahora la de su suegro. Lo del sonado cumpleaños del Rey Juan Carlos en Abu Dabi contraprogramando a su propio hijo y a su nieta, la Princesa Leonor, fue un poco más allá este miércoles a toda portada de Hola con unas impactantes fotos privadas de la fiesta que solo ha podido filtrar su entorno a la conocida cabecera.

Por si fuera poco, ni una sola imagen en portada de la Familia Real en la Pascua Militar, solo de la celebración privada del Emérito en lo que se ha interpretado como un sonado rejonazo a Zarzuela.

Con este panorama sobre la mesa, este miércoles Pilar Eyre acudió al plató de Tot es Mou de Helena García Melero TV3 para analizar la situación y no se mostró muy optimista. A su juicio, Doña Letizia ha comenzado 2024 tal mal como terminó 2023 y está "viviendo un calvario".

A su juicio, Don Juan Carlos podría estar trabajando en la sombra para que la imagen de su nuera quedara por los suelos.

En cuanto a la portada centrada exclusivamente en el cumpleaños del Emérito y escondiendo a Letizia, Felipe o Leonor, "me parece es una exclusiva del Rey (Juan Carlos) que no sería la primera exclusiva que vende a la revista ¡Hola!": "Yo recuerdo que poco antes de la boda de Letizia y Felipe hubo una reunión familiar y salieron las fotos en exclusiva a ¡Hola! y se dijo que había sido Letizia por sus contactos con periodistas. Fue la primera infamia e injuria contra ella porque una persona que trabajaba en la revista me dijo que quién las filtró fue Juan Carlos y que cobró por ellas".

Pilar Eyre no cree que el matrimonio de los Reyes aguante más allá de este año

"Esta portada es demoledora, y Letizia lo está pasando muy mal y detrás hay una campaña del Emérito contra ella, para tapar sus tropelías con aspectos negativos de Letizia. Detrás del Rey hay viejos grupos de monárquicos con poder, que estaban todos en el cumpleaños de Abu Dhabi", sentenció Pilar Eyre.

Sea como fuere, parece que la campaña estaría surtiendo efecto: "Gente de la Casa Real me ha contado que ella está hundida y que su matrimonio está pasando por momentos muy difíciles. No creo que el matrimonio de Felipe y Letizia aguante más allá de este año".

Pilar Eyre (@pilareyre): "El matrimoni de Felip i Letícia no crec que aguanti més enllà d'aquest any"

