A Alonso Caparrós se le hace muy duro el paro tras el fin de 'Sálvame'

El colaborar televisivo confía en que La Fábrica de la Tele tenga algo para él para la nueva temporada que comenzará en Septiembre.

'Sálvame' se despedía el 23 de junio de la parrilla de Telecinco catorce años después de comenzar su andadura con un programa que todos los compañeros vivieron con tristeza, pero también con orgullo por haber cambiado la forma de hacer televisión y, por supuesto, por formar parte de la historia de nuestro país.

Desde entonces, poco hemos sabido de los colaboradores y del futuro incierto que hay en sus carreras profesionales. Netflix sí que ha anunciado que está trabajando en un docureality con Chelo García Cortés, Belén Esteban, Kiko Hernández, María Patiño, Víctor Sandoval, Terelu Campos, Lydia Lozano y Kiko Matamoros.

Sin embargo, no se sabe dónde comenzarán ahora esta nueva etapa los demás rostros conocidos del programa. Es el caso de Alonso Caparrós, que acudió al desfile de las carrozas del Orgullo LGTBI+ de Madrid con su pareja, Angélica Delgado, y confesaba que se le está haciendo muy “duro” este periodo de paro tras el fin del programa.

El colaborador televisivo explicaba que "los primeros días tras el fin de ‘Sálvame’ están siendo duros, duros, duros. Estos días están siendo particularmente muy tristes porque ha sido raro levantarse el lunes, martes, miércoles, no tener que ponerse a mirar la prensa, pero, bueno, va todo por el curso que tiene que ir...”.

Caparrós no escondía su melancolía por no tener la rutina de trabajo de antes: “Yo lo estoy echando mucho de menos de verdad. Desde aquí también le quiero mandar un mensaje a los compañeros (que se han quedado en el paro) que perseveren. La situación era delicada, pero les deseo lo mejor y les digo que no se vengan abajo. Por mi parte, tristeza, pero bueno, a ver qué pasa, a ver qué hace la Fábrica (de la Tele) la nueva temporada”.

Alonso comentaba que estaba viviendo estos momentos con “incertidumbre porque te quedas en una situación en equilibrio. Sé que están por venir buenas cosas y que están a la vuelta de la esquina, pero ahora hay que tomárselo para descansar, aprovechar, tomar pescadito y volver en septiembre con mucha más fuerza”.

Por suerte, su mujer le ayuda a llevarlo con optimismo y confesaba que "tenemos una lista de tareas que dice que es muy saludable cuando estás pasando un cambio". A lo que él responde: “Sobre todo en el jardín, que no me deja descansar”.

Alonso, además, aprovechó mostrarse “muy orgulloso de haber acudido a la concentración LGBT, aunque está siendo…. distinto a otros años. Hay que apoyar porque tal y como se están poniendo las cosas… Quizás otros países nos están dando pistas de lo que hay y hay que ponerse las pilas y estar aquí. Cuanto más alto, mejor”.

Parece que poco a poco, con el apoyo de su compañera, el colaborador se acostumbrará a esta nueva realidad y, quién sabe, quizás aparezca en algún otro medio.