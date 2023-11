La historia de amor entre Chenoa y Miguel Sánchez Encinas llega a su fin

La cantante y el médico especializado en urología habrían roto su relación después de cuatro años juntos y tras un año y medio casados.

Este sábado 11 de noviembre era 'El día del soltero', un día en el que varias famosas se han sumado a ese club de nuevas solteras tal y como ya hiciera Laura Escanes hace semanas. La primera en hacer ha sido Oriana Marzoli, que según informaban desde "Socialité" habría roto con su novio Daniele dal Moro por "cosas que ya no paso". Según ha explicado la venezolana: "No puedo aguantar las cosas que dice sobre mí. Me duele bastante. Yo no he visto infidelidad en sí, pero ha habido muchos detalles con varias chicas".

A la ruptura de Oriana y Daniele dal Moro hay que añadir otra todavía más sorprendente, la de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas. Según ha contado Omar Suárez en el programa "Fiesta" de Telecinco, la cantante y el urólogo han dado por finalizada su relación tras apenas un año y medio de matrimonio y cuatro de noviazgo.

Los motivos de esta ruptura también los ha dado a conocer Omar Suárez en el programa de Telecinco. El periodista ha contado que habría dos motivos: "Hablamos de un matrimonio que ha durado año y medio y que, ahora mismo, podría estar roto. El entorno de él me habla de dos razones. Una de ellas, los problemas de la convivencia... Y la otra, la más fuerte, la posibilidad de la existencia de terceras personas... Pero me aseguran, que él no quiere dar por terminada esta relación y que está haciendo todo lo posible para recuperarla".

Por otra parte, la revista '¡HOLA!' ha apuntado a otro motivo diferente, la apretada agenda profesional que maneja Miguel Sánchez Encinas, y al mundo tan distinto a que ambos pertenecen. Aún así, la revista asegura que la pareja mantiene una relación cordial actualmente, aunque llevarían mucho tiempo sin vivir en el mismo domicilio.

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas se conocieron en 2019, y desde ese momento se volvieron inseparables. La pareja pasaba por el altar en verano de 2022, después de años postponiendo la boda, que además estuvo llena de polémica, porque los compañeros de Chenoa de "Operación Triunfo" no recibieron noticias sobre ese "sí, quiero" que la pareja se dio.