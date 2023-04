Concha Velasco llora desconsolada por no recibir visitas de su hermano

La mítica cantante y actriz lamenta que Manuel, al que echa mucho de menos, no va a verla y Giorgio Aresu, tras hablar con él, denuncia que persiste en su actitud en el programa 'Fiesta'.

Hace más de un año que Concha Velasco (83 años) ingresó en una residencia, donde recibe la visita constante de muchos amigos y familiares. Pero hay uno al que la veterana actriz echa especialmente de menos y ése es su hermano Manuel Velasco. Así lo ha confirmado al programa ‘Fiesta‘ de Telecinco el prestigioso director de televisión Giorgio Aresu.

Concha Velasco lamentó ante Aresu que su hermano ya no la visita. Sólo le llama por teléfono, pero para ella eso no es suficiente. Giorgio se puso en contacto con Manuel para transmitirle esta preocupación por parte de la que un día fue la ‘chica Yeyé’. El hermano de Concha le cogió el teléfono a la primera, porque llevaban bastante sin hablar, y le aseguró que hablaba todos los días con ella y que le haría caso e iría a visitarla.

Concha Velasco lamenta que su hermano no la visite a la residencia #FiestaT5 https://t.co/TdXtG58UIN — Fiesta (@fiestatelecinco) April 8, 2023

Pero, cuando Aresu regresó a la residencia tiempo después, la actriz le dijo que su hermano no había aparecido por allí. Tras esto, el director, nuevamente, se puso en contacto con Manuel Velasco, al que le lanzó un demoledor mensaje: “Ya veo que no me quieres coger el teléfono. No creí que fueras tan cobarde. Mira, a mí me da igual los problemas que tengas con tu hermana. Te repito. Te comenté que la última vez que hablamos que he visitado a tu hermana, le pregunté por ti y se le saltaron las lágrimas sin contestarme”.

“Aunque sean muchos años sin vernos, me siento en la obligación de decírtelo y, si no vas a verla, también me siento en la obligación de comunicarle al mundo qué raza de hermano eres”, continuaba el mensaje de Giorgio Aresu.

Muy en la profesión

La salud de Concha Velasco preocupa desde hace tiempo. Las pasadas navidades, estuvo ingresada varios días en el hospital, aunque parece ser que se recuperó favorablemente. El pasado viernes, Cayetana Guillén Cuervo aseguró a los reporteros de Europa Press que la actriz “ahora está más flojilla”.

Concha Velasco está al tanto de todo 🤔https://t.co/21ETjQItPk — España Diario (@EspanaDiarioES) April 6, 2023

Son muchos los compañeros de profesión que la quieren, y que no dudan en mandarla todo su amor y cariño. Tal es el caso de Eva Isanta, quien, hace unas semanas, le mandaba un mensaje: “Concha, te mandamos un beso desde la alfombra roja de la veintiséis edición del Festival de Málaga, un beso para ti”.

Por su parte, Itziar Castro también tuvo unas palabras para la actriz: “Concha, te queremos, espero que estés muy bien. Yo sé que Manuel y toda la gente te cuida mucho y te quiere mucho”.

La vida de Concha Velasco (capítulo 2): el amor imposible de la chica yeyé https://t.co/WddOoDRQfx — CARLOTA REINA GRECIA (@reina_grecia) April 4, 2023

La cantante Diana Navarro también se deshacía en halagos cuando la preguntaron por Concha Velasco: “Te queremos con el alma… Siempre que me has entrevistado has sido tan bonita y es otra persona que admiro, su ejemplo. Ella es eterna y la queremos mucho. Mucha fuerza, lo importante es que esté bien y sea feliz”.

La actriz Marta Hazas, por su parte, reconocía que “amo a Concha desde el mismo momento en el que la conocí en ‘Gran Hotel’. Es una gran dama, me encanta como actriz y como persona, espero que se reponga prontito”.