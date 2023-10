Adara Molinero se olvida rápido de Bosco paseando por Madrid con este otro chico

Tras su reciente ruptura con Bosco Martínez-Bordiú, la ganadora de "GH VIP 7" parece haber vuelto a encontrar la ilusión con un nuevo chico junto al que se la ha visto muy acaramelada.

La relación entre Bosco Martínez-Bordiú y Adara Molinero, una relación que se forjó en las costas de Honduras durante la participación de ambos en "Supervivientes", llegaba a su fin hace casi un mes, pero poco tiempo parece haber tardado Adara en volver a encontrar el amor. Según apuntan desde "Socialité", la ganadora de "GH VIP 7" fue vista por el centro de Madrid muy acaramelada con un joven.

En las imágenes que mostraba el programa de Telecinco se podía ver a Adara Molinero en actitud muy cariñosa con un joven que no pertenece al mundo de la televisión, sino que es exdeportista profesional. La exgranhermana ha querido aclarar la relación que le une con Álex Salmerón, este nuevo joven que podría haber conquistado su corazón tras su ruptura con Bosco.

Ni novio, ni amante, Adara aclara su relación con Álex Salmerón

En una llamada a "Socialité", Adara ha querido aclarar el estado de su relación con Álex Salmerón, el joven con el que se la ha visto caminando de la mano y darse algún beso por el centro de Madrid. Adara ha aclarado que ella y Álex simplemente mantienen una amistad: "Es un amigo más. Como muchos que tengo, y amigas también... Sería una tontería mentirte, porque después saldría algo".

A pesar de la seguridad con la que Adara aseguraba que solo tiene una relación de amistad con el joven, cuando le mencionan esos besos que les habrían visto darse en Madrid, la madrileña se pone algo más nerviosa, aunque sigue asegurando que solo se trata de un amigo.

¿Quién es la nueva ilusión de Adara?

Este joven que podría ser la nueva ilusión de Adara Molinero está completamente alejado de la televisión. Álex Salmerón tiene 36 años, es exdeportista profesional y actualmente se entrenador profesional de deportistas. Es de Madrid aunque vive en Galicia, y según ha descubierto el programa de Telecinco, él y Adara comenzaron a interactuar por las redes sociales a comienzos de septiembre, compartiendo likes y comentarios.

Adara y Bosco rompen tras cuatro meses de relación

La relación entre Adara y Bosco apenas duró cuatro meses, algo que mucha gente anticipaba al ver la rapidez con la que ambos formalizaron su relación al finalizar "Supervivientes". No tardaron mucho en confirmar esa ruptura, la primera fue Adara, que en sus redes sociales publicaba un mensaje haciendo referencia a la soltería: "Quédate soltera hasta que encuentres a alguien que no quiera jugar, alguien que sepa lo que quiere. Quédate soltera hasta que te parezca fácil, sencillo, como respirar. Quédate soltera hata que no tengas que recordarle constantemente a alguien cómo ser mejor o cómo tratarte bien".

Varios días después, Adara Molinero confirmaría la ruptura ante los micrófonos de "Europa Press": "Ya no estamos juntos. Pero es una persona maravillosa y le deseo lo mejor, me quedo con el cariño que nos tenemos después de estos cuatro meses".