Adara aclara el verdadero motivo de su ruptura con Bosco y no es la infidelidad

La pareja de enamorados que salió de 'Supervivientes' ha durado poco más de un mes, dando la razón a una gran mayoría que se mostraban convencidos de que esa relación iba a ser muy pasajera.

La relación entre Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú en plena recta final de 'Supervivientes 2023' fue una auténtica sorpresa para todos los espectadores, al igual que lo está siendo su ruptura tan sólo dos meses después de que hicieran público su amor en dicha final.

Después de haberse dejado ver al principio del verano juntos en infinidad de planes estivales y con numerosos amigos, desaparecieron del escaparate que son las redes sociales y, tras unas semanas de rumores, ha sido Adara Molinero la encargada de comunicar la noticia que la lleva a estar de nuevo soltera.

Adara, utilizando a Makoke como mensajera en el programa ‘Fiesta’, confirmó los rumores. La que fue pareja de Matamoros pidió silencio para poder despejar la incógnita en torno a la relación entre Adara y Bosco, que llevaba en la picota mediática días e incluso semanas.

“Ya no estamos juntos desde hace bastante, no nos vemos desde hace un mes. Estamos en momentos totalmente diferentes. No pudo ser y no pasa nada”, fue el mensaje con el que Adara Molinero ha decidido pronunciarse y zanjar el verdadero motivo.

A pesar del mal trago que está pasando, Adara ha sacado fuerzas para lanzarle un bonito mensaje que prueba el cariño que sigue teniendo por Bosco. “Es una persona maravillosa y le deseo lo mejor, me quedo con el cariño que nos tenemos después de estos cuatro meses”. ha asegurado.

Muchos no apostaron por su romance, pero Adara y el sobrino de Pocholo hicieron caso omiso y continuaron disfrutando de su amor. Su beso en la final del reality confirmó lo que algunos sospechaban durante el concurso. Este verano la pareja ha disfrutado de distintas y románticas escapadas juntos. Incluso han hecho partícipes a sus seguidores de la petición formal de Bosco de salir con la madrileña. Algo que parecía indicar que la cosa iba en serio.

El comienzo del fin de su relación

Sin embargo, pronto llegaron los rumores de una posible infidelidad por parte del joven. Todo a consecuencia de que Bosco Martínez Bordiú se dejara ver durante un estreno en la capital junto a Raquel Arias, compañera en 'Supervivientes'.

Ella desmintió enseguida que hubiera algo más que una simple amistad. "Me cansa que la gente no acepte la amistad entre un chico y una chica, hay que respetarlo, es algo precioso".

Ahora conocemos la verdadera versión de la ruptura de la mano de la protagonista, Adara, quien ha subrayado que no están juntos debido a que no atraviesan el mismo momento vital. Cabe recordar que se llevan diez años, él tiene 20 y ella 30.

Todo comenzó a raíz de un sentido mensaje de Bosco en redes sociales en el que dejaba entrever el mal momento que atravesaba su relación con Adara Molinero. “Cuando hay mal tiempo y oleaje en la vida de uno, tiene que pensar que si hay temporal hay viento y si hay viento el velero tira… Ser positivo no es fingir que todo está bien, sino ver el bien en todo. La vida te da palos y a veces más de uno y en el mismo sitio», fueron algunas de sus reflexiones.

El futuro de Adara en televisión

Otra de las incógnitas en torno a la vida actual de Adara es su futuro en televisión. Desde que la joven quedase segunda en ‘Supervivientes’, no ha vuelto a aparecer en la pequeña pantalla. Recientemente, a través de Twitter, la joven ha aportado más pistas sobre su futuro negando en rotundo una posible participación en ‘Gran Hermano’.

“No es verdad que volvería a entrar en ‘Gran Hermano’. Aun así, amo el programa y siempre lo llevaré en mi corazón”, ha declarado al mismo tiempo que ha compartido la ilusión que tiene por entregarle el maletín del premio final al próximo ganador/a del reality.