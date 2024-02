Las bromas que Alba Casillas y su primo Iker publican en redes tras una cena

Alba Casillas ha sido una de las protagonistas de la última edición de "La Isla de las Tentaciones" que se está emitiendo en Telecinco actualmente.

Esta última edición de "La Isla de las Tentaciones" que está emitiendo Telecinco no ha dado a Alba Casillas, una influencer de 31 años que acudía al programa junto a su novio Rober para poner a prueba su relación. Desde que Alba apareciera en el programa, fueron muchos los que se dieron cuenta del apellido que la joven tiene en común con el exfutbolista Iker Casillas, algo que no es casualidad, ya que ambos son primos.

Rober y Alba se conocieron en una fiesta y vienen desde Madrid 💥#LaIslaDeLasTentaciones7 🔥https://t.co/7keeREWy42 pic.twitter.com/sVmv4tPkdn — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 18, 2023

Una relación que no era muy conocida, ya que no es muy habitual verlos juntos. Aún así, la influencer siempre aprovecha para compartir y presumir de primo siempre que se ve con Iker Casillas, algo que ha sucedido esta misma semana. Porque Alba e Iker estuvieron de cena en un conocido restaurante de Madrid el pasado jueves junto a otros familiares, y los primos aprovecharon la ocasión para compartir varias imágenes juntos y bromear.

Las bromas picantes de Alba Casillas que ponen nervioso a Iker

Han sido muchas las bromas que Alba Casillas le ha hecho a su primo durante la cena. Algunas relacionadas con la fama de tacaño que tiene Iker: "Me ha invitado a un tomate, es de la cofradía del puño cerrado". Y aunque las bromas de Alba le sacaban una sutil sonrisa al exportero del Real Madrid, hubo una que le puso muy nervioso.

Tras la cena, los primos se fueron a dar una vuelta en el coche del portero, y cuando parecía que las bromas habían acabado, Alba decidió tocar un tema polémico, la vida sentimental de Iker: "Así está mi corazón, como el de la piruleta. Mi primo... Mi primo está como un conejo, haciendo porra todos los días, es un semental como mi perro, todo el día con la chorra fuera".

Esta broma no le gustó mucho a Iker, que le pidió a su prima que no lo publicara en redes sociales: "Eso no lo pongas, madre mía, de verdad, yo pensaba que ibas a estar un día centrada". Aún así, el exfutbolista se mantuvo con una sonrisa en todo momento, una muestra de la buena relación que hay entre él y su prima Alba aunque sus personalidades sean de lo más diferentes.